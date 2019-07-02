За украинцев будут бороться: в Украине запустили новый рынок электроэнергии

В Украине с 1 июля запустили конкурентный рынок электрической энергии. Власти уже отчитались о стабильной работе энергосистемы в новых условиях, а на бирже успешно прошли первые торги. Главный результат – участники рынка вступили в конкуренцию за потребителя и биржевые цены на "ток" ниже границы, установленной НКРЭКУ.

OBOZREVATEL разобрался, как в Украине запустили рынок электроэнергии и какие есть риски.

Рынок стабильно работает, а цены снижаются

В Украине на рынке производства электроэнергии до 1 июля действовал принципы "единого котла". Госпредприятие "Энергорынок" (у которого от рынка только название) весь "ток" скупало у генерации, в это же предприятие стекались все заработанные на электроэнергии деньги, которые, согласно определенным алгоритмам, оно распределяло между генкомпаниями. Все – под жестким контролем государства - тарифы устанавливал регулятор.

Еще в 2017-м приняли закон "О рынке электроэнергии". Главная его идея: производители и поставщики электроэнергии должны конкурировать и бороться за потребителя. Это позволит потребителю выбирать поставщика электроэнергии исходя из цены и условий поставки.

Первого июля новый рынок полноценно заработал. И хотя отдельные скептики высказывали опасения, и министр энергетики, и профильная комиссия, и "Укрэнерго" подтвердили: все сегменты нового рынка заработали без сбоев. В "Центрэнерго" также заявляют: ситуация стабильная, рынок заработал и, как показывает первый день открытых торгов, роста цен не произошел.

"Очень важно отметить – угрозы для стабильной работы нового рынка нет и угрозы для украинской энергосистемы тоже нет в Украине. Это важно и это нужно отметить. Ну а шероховатости есть и они будут, для этого есть специалисты на местах, я уверен, что они это доработают", – заявил народный депутат Артур Мартовицкий.

Тарифы для населения меняться не будут. Как подтверждает руководитель департамента по регуляторной политике ДТЭК, это предусмотрено и самим законом. "Согласно переходным положениям закона, на двухлетний период универсальные поставщики, созданные на базе облэнерго, будут продавать электроэнергию потребителям по тарифам, которые формируются по установленной регулятором методике, то есть полностью под контролем государства", – поясняет Юлия Носулько. Механизм этого отработан - "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будут продавать электроэнергию для нужд населения, это обеспечит сохранение нынешнего тарифа для бытовых потребителей до 31 декабря 2020 года.

На новом рынке цены на электроэнергию ТЭС, как показала практика первых дней, снизятся. Так, по сравнению с февралем 2019 года, когда тариф ТЭС компании ДТЭК составлял 2,167 грн за кВт-ч, после запуска рынка он оказалась ниже на 25%. "Эти результаты стали возможны благодаря открытой конкуренции среди генерирующих компаний Украины", – заявили в ДТЭК.

Угрозы и скептики

Среди главных противников свободного рынка –представитель президента в Кабмине Андрей Герус. На рынке он известен как лоббист ферросплавных заводов. В их себестоимости расходы на электроэнергию составляют 40-50%. Поэтому ферросплавные предприятия заинтересованы в сохранении ручного регулирования отрасли – в надежде получить сниженный тариф на электроэнергию, как это уже было в 2012-2014 годах.

После запуска рынка Герус вообще заявил, что цены на 50% выросли. "На аукционах по двусторонним контрактам угольные электростанции подняли свою цену почти на 50%: в июне их тариф был 1,44 грн, а теперь почти 2,3 грн", - написал он на своей странице в соцсети.

Однако эта информация оказалась очередным фейком. Фактическая цена на рынке на сутки вперед, где конкурируют генерирующие компании – 1,59 грн. В Украинской энергетической бирже заявления Геруса опровергли и разъяснили ситуацию. "То, что выставляется на биржу, это только "желания продавца" по цене. То есть это не та цена, по которой на самом деле пройдут сделки. Это цена, которую они (в данном случае речь идет о государственном "Центрэнерго" - ред.) хотят получить, на самом деле может быть ниже, все зависит от баланса спроса и предложения. Например, на сутки вперед у "Оператора рынка", судя по вчерашним торгам, цены значительно ниже", – пояснил глава биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский.

Главная угроза на данный момент – саботаж и возвращение к ручному регулирования. И такая угроза, как заявил вице-президент Первой энергетической ассоциации Александр Рогозин, существует.

"Мне кажется, существует риск, что после 1 июля у власти будет искушение не проводить работу над ошибками и исправлять их, а вообще попробовать "свернуть" реформу. Особенно, если произойдет какая-то серьезная накладка, будет на что пенять, и появится политическое желание "вернуть стабильность". Сейчас о переносе не говорят, поскольку идет избирательная кампания, но после ее завершения вопрос может возникнуть. Думаю, что в таком случае будет еще хуже. Проблем и рисков только добавится", - сказал он в интервью "Энергореформа".

Запуск рынка электроэнергии – выполнение международных обязательств Украины в рамках Третьего энергопакета ЕС. Но главное, что реформа позволит украинцам выбирать поставщика и цены, по которым им выгодно покупать ток. для генерации новый рынок –возможность развиваться в конкурентной среде, совершенствоваться, в т.ч. проводить модернизацию и снижать издержки. Только так можно будет успешно бороться за потребителей.

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