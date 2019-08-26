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За "евобляхери" будут штрафовать на 170 тысяч: кому грозит

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Водители на "евробляхах", которые задержали растаможку как минимум на 30 суток или потеряли документы, должны будут заплатить штраф в размере 170 тысяч.

Об этом говорится в публикации издания ЛигаЗакон. Так, с 22 августа 2019 года действуют новые штрафные санкции за нарушение при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

До этого времени владельцы автомобилей с иностранной регистрацией имели возможность оформить свои авто и избежать таких штрафов. Именно с этой целью и было отсрочено до августа введение усиленной административной ответственности за нарушение при ввозе транспортных средств.

Растаможка

Растаможка

ЛигаЗакон

Новости
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По новым правилам в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или раскомплектовки ТС размер штрафа будет достигать 170 тыс. грн или конфискации таких авто.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, превышение от 20 до 30 суток - сумма штрафа будет составлять 85 тыс. грн, свыше 30 суток, также в случае потери или раскомплектовки ТС - 170 тыс. грн или конфискация.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

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Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
Теги
Еврономера налоги
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