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За дружбу с Коломойским? Скандального экс-главу "Укртранснафты" сняли с розыска

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Министерство внутренних дел Украины сняло с розыска экс-председателя правления "Укртранснафты" Александра Лазорко. Он является приближенным к олигарху Коломойскому.

Как пишет enkorr, соответствующая информация о скандальном топ-менеджере появилась на сайте МВД. Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года по инициативе Службы безопасности Украины. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.

Александр Лазорко

Александр Лазорко

isport.ua

Правоохранители подозревали Лазорко по четырем эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов, подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами "Привата", незаконные расходы на страхование в ПАО "Укртранснафта", резервирование нефтепровода Кременчуг –Одесса компанией "Синтез Ойл" (связана с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова).

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Отметим, что "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины и на 100% принадлежит "Нафтогазу", однако в 2009-2015 годах управлялась менеджментом во главе с Лазорко, который является лояльным к Коломойскому.

Олигарх же ранее рассказывал, что Лазорко переехал в Лондон и оформил там политическое убежище.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее нардеп от БПП Владимир Арьев рассказал, что в 2012 году "Приват" выдал кредиты на сумму более 400 млн грн (курс доллара – 8 грн) компаниям "Реализ Ойл" и ООО "ТД Карпатнафтотрейд", которые входят в структуру группы "Приват" Коломойского. Через несколько секунд эти средства оказались на счету ПАО "Укртранснафта".

  • Руководителем "Укртранснафты"в то время был Александр Лазорко, известный манипуляциями по выкачиванию технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы "Приват".

  • В течение нескольких дней $38,2 млн были выведены из "Укртранснафты" на счета компании Transit SA в кипрском филиале банка, зарегистрированной в Швейцарии на имена экс-владельцев "Привата".

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Персоны
Олександр ЛазоркоИгорь Коломойский
Место
Украина
Теги
"Укртранснафта"Министерство внутренних дел Украины
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