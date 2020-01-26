"Южмаш" поймали на крупной закупке алюминия в России: разгорелся скандал

Государственное предприятие "ПО Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" 15 января заключило соглашение с российской фирмой "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл" о поставках алюминия на 110 млн рублей или 42,9 млн грн.

Об этом со ссылкой на данные системы ProZorro сообщают журналисты проекта "Наші гроші".

Отмечается, что в этом году на условиях FCA (условия поставки, при которых поставщик обязан привезти очищенный от пошлин товар в место, указанное заказчиком) поставят алюминиевый прокат различного сортамента весом около 88724 кг.

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При этом, заказчик не обнародовал в отчете о заключении договора информацию относительно марки и цены за килограмм.

Как отметил завод в описании закупки, качество товара должно соответствовать государственному стандарту или техническим условиям, которые действуют в РФ, что должно быть подтверждено сертификатом качества.

По данным российского реестра, учредителями фирмы "ПО "Альфа-Металл" является Дмитрий Борунов и Сергей Горячев, а директором – Дмитрий Трищенко. С 2017 года "Южмаш" заключил с ней четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн руб или 315,1 млн грн.

Кроме того, в описании прошлогодней закупки было отмечено, что алюминий нужен для изготовления заводом "Южмаш" основной конструкции первой ступени ракеты-носителя "Antares" (ранее – "Taurus II"), главным разработчиком которой является американская компания Northrop Grumman Innovation System (бывшая Orbital Sciences Corporation). Ракета предназначена для доставки грузов на Международную космическую станцию.

Завод "Южмаш" входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укразалізниця" по завышенной в 5 раз цене закупила у российского производителя запчасти к скоростемерам на 5,9 млн гривен.

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