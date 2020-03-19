Как в Украине не платить аренду из-за карантина: появился ответ юриста

Украинскому бизнесу стало проще получить справку о форс-мажоре из-за карантина – благодаря принятому Радой законе. Но добиться с ее помощью, к примеру, отмены оплаты аренды, будет непросто.
Признавать карантин обстоятельством непреодолимой силы и выдавать справки об этом будет Торгово-промышленная палата (ТПП), сказано в материале UBR.
При этом там будут проверять, действительно ли карантин сделало невозможным выполнения конкретных обязательств одной стороны перед другой.
Аренда для бизнеса
Какие есть нюансы
В публикации отмечают, что есть важный нюанс: на данный момент карантин введен для некоторых видов деятельности, например, работы ТРЦ или непродовольственных магазинов, транспорта. Для других видов существуют только рекомендации о переведении сотрудников на удаленный режим работы, и фактически компании принимают решение самостоятельно.
"Можно говорить, что теперь появилась возможность взять справку о форс-мажоре, но она все равно требует прохождения определенного процесса и фиксации фактов. Более того, это также зависит от текста самого договора и того, насколько корректно изложены положения о форс-мажоре. Очевидно, что без помощи квалифицированных юристов такой процесс может быть достаточно сложным", – прокомментировал партнер юрфирмы ETERNA LAW Артем Кузьменко.
Можно ли с помощью справки не платить аренду
По словам юристов, это зависит от конкретной сферы деятельности и попала ли такая сфера под карантин, а также от положений договора аренды и причинно-следственной связи – привел ли карантин к невозможности выполнить обязательства.
"В случае, например, с арендой, скорее не приходится говорить о возможности освобождения от уплаты, а скорее о ее переносе или снижении. В любом случае каждый договор и ситуация уникальны и необходимо исходить из конкретных положений и позиции", – сказал Кузьменко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине на период введенного из-за коронавируса карантина начали по особым правилам выдавать и оплачивать больничные.
"Укрзалізниця" в связи с карантином из-за коронавируса с 18 марта до 3 апреля отменит все пассажирские поезда.
"Укрпочта" продолжает работать в обычном режиме, несмотря на карантин. При этом в работе отделений компания ввела некоторые изменения.
Верховная Рада запретила на период действия и на протяжении 30 дней после его отмены штрафовать за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
В Украине людям, которые из-за коронавируса находятся на больничном или в самоизоляции под присмотром медиков, соцстрах будет компенсировать 50% от зарплаты.
В Украине на период карантина из-за коронавируса для бизнеса отменили часть налогов, а также ограничили штрафы и проверки.
Верховная Рада запретила на период действия карантина из-за коронавируса и на протяжении 30 дней после его отмены штрафовать за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
18 марта ПриватБанк приостановил покупку и продажу наличной валюты и перевел ее в онлайн. Наличная гривня в кассах и банкоматах есть.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что государство в условиях карантина должно взять на себя часть платы за услуги ЖКХ.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.