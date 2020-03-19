Как в Украине не платить аренду из-за карантина: появился ответ юриста

Украинскому бизнесу стало проще получить справку о форс-мажоре из-за карантина – благодаря принятому Радой законе. Но добиться с ее помощью, к примеру, отмены оплаты аренды, будет непросто.

Признавать карантин обстоятельством непреодолимой силы и выдавать справки об этом будет Торгово-промышленная палата (ТПП), сказано в материале UBR.

При этом там будут проверять, действительно ли карантин сделало невозможным выполнения конкретных обязательств одной стороны перед другой.

Аренда для бизнеса

Какие есть нюансы

В публикации отмечают, что есть важный нюанс: на данный момент карантин введен для некоторых видов деятельности, например, работы ТРЦ или непродовольственных магазинов, транспорта. Для других видов существуют только рекомендации о переведении сотрудников на удаленный режим работы, и фактически компании принимают решение самостоятельно.

"Можно говорить, что теперь появилась возможность взять справку о форс-мажоре, но она все равно требует прохождения определенного процесса и фиксации фактов. Более того, это также зависит от текста самого договора и того, насколько корректно изложены положения о форс-мажоре. Очевидно, что без помощи квалифицированных юристов такой процесс может быть достаточно сложным", – прокомментировал партнер юрфирмы ETERNA LAW Артем Кузьменко.

Можно ли с помощью справки не платить аренду

По словам юристов, это зависит от конкретной сферы деятельности и попала ли такая сфера под карантин, а также от положений договора аренды и причинно-следственной связи – привел ли карантин к невозможности выполнить обязательства.

"В случае, например, с арендой, скорее не приходится говорить о возможности освобождения от уплаты, а скорее о ее переносе или снижении. В любом случае каждый договор и ситуация уникальны и необходимо исходить из конкретных положений и позиции", – сказал Кузьменко.

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