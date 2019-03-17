Тимошенко: я смогу подписать новую программу с МВФ, которая будет учитывать снижение цен на газ

Новый президент сможет подписать с МВФ новую программу финансирования, которая не будет предусматривать заоблачных тарифов.

В этом заверила Юлия Тимошенко в эфире телеканала "ICTV", комментируя вопрос о соглашении Украины с Фондом, которая требует поднять цену на газ до рыночной, передает пресс-служба "Батьківщини".

"Я работала с МВФ, будучи премьер-министром, не один раз. И я убеждена, что мы будем работать гармонично, нормально и на благо Украины. Я смогу с ними подписать новую программу, которая не предусматривает каких-то вещей, связанных с нелогичным установлением тарифов", – заявила лидер "Батьківщини".

Председатель партии напомнила, что недавно Окружной административный суд. Киева признал, что цена на газ установлена необоснованно и незаконно. Команда Юлии Тимошенко два года судилась с властью, чтобы доказать это.

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"Суд признал, что тарифы установлены незаконно, несправедливо и они завышены. У меня есть решение суда и МВФ не сможет против него идти", – убеждена политик.

Лидер "Батьківщини" в очередной раз подчеркнула, что цена на газ после выборов будет снижена вдвое, а украинский газ будет направлен на нужды населения и бюджетной сферы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Тарута поддержал Тимошенко на выборах президента Украины.

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