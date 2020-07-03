Яценюк: ни одно правительство не сможет снизить тарифы в Украине

Кирилл Лютый Рынки и компании 22:13, 3.07.2020 Обновлено: 22:54, 3.07.2020

Тарифы на коммунальные услуги не сможет снизить ни одно правительство, поскольку это зависит от мировой конъюнктуры.

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014–2016 годов Арсений Яценюк в пятницу, 3 июля, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Каждое правительство, которое приходит, берет какое на себя обязательство? "Мы уменьшим тарифы". Только одна небольшая проблема: правительство не уменьшает и не увеличивает тарифы. Тарифы зависят исключительно от мировой конъюнктуры", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Украине существенно выросли курсы евро и доллара. Так валютный рынок отреагировал на отставку главы НБУ Якова Смолия.

Комментировать
Экономика Рынки и компании

Смотрите также

Нардеп показала огромные зарплаты членов наблюдательного совета "Укрзалізниці"

Зеленская вылечилась от коронавируса

В офис партии ОПЗЖ в Полтаве бросили гранату, пострадала девушка. Видео

В Раде произошли столкновения из-за закона Зеленского о ВНО для выпускников из ОРДЛО

Россиян предупредили о блокировке счетов в банках в военное время