Устроил скандал и подрался с пограничниками: в "Борисполе" задержали должника по алиментам. Видео

В аэропорту "Борисполь" 1 января пограничникам пришлось силой задерживать пассажира рейса в Дубай (ОАЭ), который оказался невыездным из-за неуплаты алиментов.

При оформлении документов 36-летнего мужчины сработала база – он оказался в списке тех, кому запрещен выезд из Украины. Это его явно расстроило – он стал угрожать пограничникам. Об этом сообщили в Госпогранслужбе. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Кто мне оплатит [сумма на відео не слышна, - Ред.] тысяч гривен компенсации? А вам тут такое устрою! Вы тут о*еетв в своем аэропорту. На камеру снимай меня! Выпишешь мне штраф на 150 гривен. Я вам кучу г*на навалю", – разозлился должник.

Документы нарушителя

Спутница пассажира пыталась его унять, но он разошелся и пытался ударить пограничников. Хулигана уложили на пол и задержали. На него составили протокол по статье "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы". Дело передали в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине с 29 августа 2018 года вступил в силу закон об ужесточении наказания за неуплату алиментов.

Нормы закона усиливают ответственность: за неуплату алиментов в течение 6 месяцев должника привлекут к общественно полезным работам на срок от 120 до 240 часов. За повторное нарушение придется отработать от 240 до 360 часов. Уклонистов могут арестовать на 10 суток, а злостных - лишить свободы на 2 года.

Омбудсмен по правам ребенка Аксана Филипишина заявляла, что закон об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание необходимо пересмотреть, так как в нем хватает недочетов. В частности, из-за него ребенок может стать предметом торга между разведенными родителями.

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