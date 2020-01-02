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2 января • обновлено в 18:01
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Устроил скандал и подрался с пограничниками: в "Борисполе" задержали должника по алиментам. Видео

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В аэропорту "Борисполь" 1 января пограничникам пришлось силой задерживать пассажира рейса в Дубай (ОАЭ), который оказался невыездным из-за неуплаты алиментов.

При оформлении документов 36-летнего мужчины сработала база – он оказался в списке тех, кому запрещен выезд из Украины. Это его явно расстроило – он стал угрожать пограничникам. Об этом сообщили в Госпогранслужбе. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Кто мне оплатит [сумма на відео не слышна, - Ред.] тысяч гривен компенсации? А вам тут такое устрою! Вы тут о*еетв в своем аэропорту. На камеру снимай меня! Выпишешь мне штраф на 150 гривен. Я вам кучу г*на навалю", – разозлился должник.

Документы нарушителя

Документы нарушителя

Спутница пассажира пыталась его унять, но он разошелся и пытался ударить пограничников. Хулигана уложили на пол и задержали. На него составили протокол по статье "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы". Дело передали в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине с 29 августа 2018 года вступил в силу закон об ужесточении наказания за неуплату алиментов.

  • Нормы закона усиливают ответственность: за неуплату алиментов в течение 6 месяцев должника привлекут к общественно полезным работам на срок от 120 до 240 часов. За повторное нарушение придется отработать от 240 до 360 часов. Уклонистов могут арестовать на 10 суток, а злостных - лишить свободы на 2 года.

  • Омбудсмен по правам ребенка Аксана Филипишина заявляла, что закон об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание необходимо пересмотреть, так как в нем хватает недочетов. В частности, из-за него ребенок может стать предметом торга между разведенными родителями.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
аэропорт "Борисполь"
Место
Украина
Тег
алименты
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Алексеевна Валентина
Алексеевна Валентина
//...Та ви що????? Не може цього бути!!!!!!! Оце так-так...... Ну й новина......
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Hecke Josef
Hecke Josef
А "зелёные" боржники-у списках алиментщика "в наличии"?!Или на них "закон" не распространяется?!
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