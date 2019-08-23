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"Я оптом отдам!" Аваков предложил продать в Россию конфискованный героин

2.1т Читать материал на украинском

Героин и кокаин, который у наркоторговцев изъяли украинские полицейские, глава МВД Арсен Аваков предложил продать в Россию.

Так правоохранитель пошутил в пятницу, 23 августа, во время коллегии министерства. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"С начала 2019-го года изъято более 5 тонн наркотического зелья. Из которых почти 1 тонна героина, 657 кг – кокаина", – отчитывался о проделанной работе глава Нацполиции Сергей Князев.

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Аваков его перебил и обратился к министру финансов Оксане Маркаровой, которая сидела слева от него: "Я обращаюсь к министру финансов, купите у нас, пожалуйста, это все. Нам очень нужны эти деньги. Примите закон соответствующий. Я вам хоть оптом отдам. Я вас очень прошу. Отправьте в Россию, они там торгуют самолетами МИД".

Маркарова полусерьезно возразила, что придется менять законодательство.

На видео этот момент с 26-й минуты.

Героин, конфискованный полицейскими

Героин, конфискованный полицейскими

facebook.com/artem.shevchenko.9

Как сообщал OBOZREVATEL, Печерский суд Киева арестовал членов банды наркоторговцев, задержанных в Киеве с 300 килограммами героина, однако одного подозреваемого отпустил под домашний арест.

Одним из фигурантов резонансного расследования хранения 600 кг героина под Киевом стал экс-бизнесмен из Македонии. Подозреваемый утверждает, что всего лишь "фасовал фрукты" и получал за это 1000 евро в месяц (около 29 000 гривен).

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Тема
наркотрафик
Персона
Александр Аваков
Место
Украина
Теги
наркотики полиция Министерство внутренних дел Украины
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
только в Украине полицаи открыто торгуют наркотиками и жалуются на нехватку покупателей. Во многих странах за такое полагается по закону смертная казнь.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Авакян Вспомнил свою буйную молодость из 90-х
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Макарский Александр
Макарский Александр
Скоро нерабы будут герычем лечиться,по советам Супрун,так шо оставьте себе. А еще говорят от него наступает такое весилье,шо можно в кастрюльках сутками стрыбать и спивать щеневмерлу
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2
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