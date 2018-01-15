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"Я — гражданин Украины": Насиров поставил точку в слухах о британском паспорте

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Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров опроверг слухи о том, что посольство Великобритании в Украине якобы заявило о том, что он является британским подданным и владеет паспортом данной страны.

Свою позицию он озвучил в интервью "Цензор.НЕТ".

"Сначала всплыл вопрос, что я гражданин Венгрии и показали якобы мой паспорт. Потом была какая-то справка про паспорт Великобритании, и даже Израиля. Я — гражданин Украины. Родился здесь, живу здесь, все мои дети — граждане Украины, родились здесь. Ни паспорта Великобритании, ни паспорта Венгрии, ни Израиля у меня нет", — заверил глава ГФС.

Насиров также добавил, что ему непонятна позиция британского посольства, и он намерен лично заняться данным вопросом. Более того, чтобы подтвердить отсутствие у него британского паспорта, он намерен подать заявление и попросить въезд в страну (ведь если бы он действительно имел ее гражданство, то правоохранительные органы Великобритании также заинтересовались бы ним из-за открытого в Украине дела).

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Что касается вопроса о наличии у Насирова недвижимости в Лондоне, то он подтвердил, что ранее владел таковой и никогда этого не скрывал, однако сейчас у него осталось только право аренды на нее.

"Во-первых, я никогда не отрицал, что у меня были квартиры в Лондоне. Их было две, я там жил и был зарегистрирован в украинском посольстве по этим адресам. В 2013 году я перестал ими владеть. У меня остались лизхолдрайтс ( Leasehold, право аренды. — Ред.). И свои лизхолдрайтс я внес в электронную декларацию. А квадратными метрами я не владею", — подытожил глава ГФС.

Как сообщал "Обозреватель", Насиров заявил, что дело против него было сфабриковано из-за того, что он стал жертвой шантажа НАБУ после отказа стать их агентом.

Читайте все новости по теме "Декларации о доходах чиновников" на Обозревателе.

Тема
Декларации о доходах чиновников
Персона
Роман Насиров
Место
Украина
Объект
Государственная фискальная служба Украины
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