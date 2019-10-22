Главная Новости
22 октября • обновлено в 10:13
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Я дебил": министр экономики ответил Коломойскому на оскорбление

Читать материал на украинском

Министр экономики Тимофей Милованов отреагировал на жесткую критику бизнесмена Игоря Коломойского, который назвал его дебилом.

"Я этого не скрывая, что я дебил. Я шучу. Так что здесь главное не это, а результаты. Мое видение – скандал исчерпан, потому что высказались все", – сказал Милованов во время брифинга 22 октября, передает ТСН.

Он добавил, что считает важным, что внутри общества есть дискуссия.

Новости
"Дно!" Вакарчук жестко высказался за скандал с Гонтаревой и "Кварталом 95"

"В моей позиции – это не может быть вопрос персоналий. Это нельзя переводить на персоналии. У каждого своя позиция, на сколько эта ситуация влияет. Все люди – хорошие. Обстоятельства разные. Так думают экономисты", – подчеркнул Милованов.

Тимофей Милованов ответил Коломойскому

Тимофей Милованов ответил Коломойскому

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Коломойский раскритиковал Милованова за поддержку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой после скандального выступления "Квартала 95" о поджоге ее дома.

Он заявил, что номер может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине. Коломойский же ответил, что после таких слов министру следует подать в отставку.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Тимофей Милованов Игорь Коломойский Валерия Гонтарева
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
18
10
Смешно
0
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Олефіренко Валерій
Олефіренко Валерій
Як і вся зебілоїдна команда-сцикло, бо за дебіла в нормальних хлопців зразу в пейсате рило
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel