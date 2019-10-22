"Я дебил": министр экономики ответил Коломойскому на оскорбление

Министр экономики Тимофей Милованов отреагировал на жесткую критику бизнесмена Игоря Коломойского, который назвал его дебилом.

"Я этого не скрывая, что я дебил. Я шучу. Так что здесь главное не это, а результаты. Мое видение – скандал исчерпан, потому что высказались все", – сказал Милованов во время брифинга 22 октября, передает ТСН.

Он добавил, что считает важным, что внутри общества есть дискуссия.

"В моей позиции – это не может быть вопрос персоналий. Это нельзя переводить на персоналии. У каждого своя позиция, на сколько эта ситуация влияет. Все люди – хорошие. Обстоятельства разные. Так думают экономисты", – подчеркнул Милованов.

Тимофей Милованов ответил Коломойскому Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Коломойский раскритиковал Милованова за поддержку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой после скандального выступления "Квартала 95" о поджоге ее дома.

Он заявил, что номер может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине. Коломойский же ответил, что после таких слов министру следует подать в отставку.

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