В Украине выбрали лучших молодых профтех-специалистов

В Украине назвали лучших молодых специалистов рабочих профессий. 13 октября состоялось онлайн-награждение победителей Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Ukraine.

В этом году финал чемпионата прошел в Мариуполе, Запорожье, Днепре, Киеве и Глевахе (Киевская область), сообщается на сайте холдинга Метинвест.

Как это было

Две недели более 80 молодых специалистов из 23 регионов Украины соревновались в девяти компетенциях: электромонтажные, сварочные, слесарные и токарные работы, кладка кирпича, парикмахерское искусство, мехатроника, а также эксплуатация и обслуживание железнодорожного транспорта. В каждой из компетенции назвали тройку призеров. Кстати, сотрудник ремонтного предприятия Метинвест-Промсервис Алексей Биенко стал лучшим в компетенции "Сварочные работы".

Сами соревнования проходили в учебных заведениях, но из-за коронавируса наблюдать за ходом событий можно было только в онлайн-режиме.

Задания заключались в том, чтобы выполнить свою операцию – собрать электросхему, сварить стальные пластины, изготовить деталь – за заданное время. Кстати, в этом году задания стали сложнее, появились новая техника и инструменты.

Зачем конкурс молодежи

Конкурс дает возможность талантливым молодым людям получить новые навыки, найти работу и построить карьеру в профессии.

"Я очень благодарен тем, кто делает мою профессию популярной. Электрик – одна из главных профессий, без которой нельзя представить мир", – считает победитель компетенции "Электромонтажные работы" Сергей Соботяк.

И в то же время соревнования помогают развивать стандарты профессионального обучения в стране.

"Именно такие мероприятия дают нашей молодежи четкий и важный сигнал – вы нужны своей стране, вас ценят. Министерство образования и науки Украины гордится уровнем вашего профессионального мастерства. За каждым из вас внимательно следят лучшие работодатели страны. Мы уверены, что будущее именно за вами", – сказал на церемонии награждения замминистра образования и науки Украины Артур Селецкий.

Чего хотят работодатели

Работодатели заинтересованы в том, чтобы в Украине появлялись молодые и перспективные кадры, поэтому инвестируют в их обучение. Специалисты рабочих профессий востребованы в нашей страны, и не просто востребованы – их не хватает. Победителям, да и всем участникам чемпионата готовы предложить работу крупнейшие промышленные компании.

"Для большинства финалистов Worldskills Ukraine станет первой ступенькой на пути к престижной работе и достойному будущему. Мы рады, что конкурс открыл нам новых профтех-звезд", – подчеркнул глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

Что предлагает Метинвест

Метинвест стал генеральным партнером конкурса с 2016 года, когда Украина присоединилась к глобальному движению Worldskills International. Группа также выступает спонсором шести компетенций и поддерживает соревнования токарей, слесарей, электромонтеров, сварщиков, транспортников и укладчиков кирпичей.

В Метинвесте молодые специалисты также могут параллельно освоить вторую профессию, а это значит, что возможностей для заработка и карьерного роста становится в два раза больше.

"Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди учились и работали в Украине. Наши предприятия ежегодно принимают на работу около 1,3 тысячи выпускников. Более 4 тысяч студентов каждый год проходят у нас практику. Только в этом году мы направим более 40 млн грн на программы для молодежи. Мечты должны сбываться, и в Метинвесте это становится возможным", – отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Что такое Worldskills

Worldskills Ukraine – часть международного конкурса Worldskills International, который называют олимпийскими играми для учащихся профессионально-технических учебных заведений, студентов и работников в возрасте 18-22 года.

Организаторами конкурса выступают Министерство образования и науки Украины, Институт модернизации содержания образования, Федерация работодателей Украины при поддержке Федерации металлургов Украины и объединения "Укрметаллургпром".

Ассоциация Worldskills International основана в 1946 году. Это самое больше соревнование в мире: конкурс проводится в 85 странах. Украина стала членом Worldskills International в 2016 году.