Wizz Air возобновил полеты из Украины

Авиакомпания-лоукостер Wizz Air объявила, что с 17 июня возобновила работу своей базы в аэропорту "Киев" ("Жуляны") и перелеты из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

Перевозчик будет обслуживать 15 маршрутов, со ссылкой на его пресс-службу сообщил УНИАН. При этом во время полетов будут действовать карантинные меры безопасности.

Куда могут улететь украинцы

Афины (Греция)

Биллунд и Копенгаген (Дания)

Таллинн (Эстония)

Берлин (аэропорт Шонефельд), Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия);

Будапешт (Венгрия)

Лондон (аэропорт Лутон), (Великобритания).

Пассажирам рекомендуют регистрироваться на посадку и покупать услуги онлайн (например, оплачивать дополнительный багаж через интернет), чтобы уменьшить физическое взаимодействие в аэропорту, когда это возможно.

"В течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж – перчатки. Кроме того, пассажирам раздают дезинфицирующие салфетки. В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки WIZZ все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором. Авиакомпания подготовила видео, содержащий ключевую информацию о новых мерах безопасности", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского ("Жуляны") 17 июня возобновил регулярное международное авиасообщение.

Ранее аэропорт "Борисполь" обнародовал список правил, которые следует соблюдать пассажирам, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом.

Власти Польши 16 июня ограничили международные авиаперелеты в стране, из-за чего рейсы из Украины оказались под запретом.