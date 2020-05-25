Wizz Air отменила рейсы в Украину: в компании сказали, как вернуть деньги за билеты

Компания-лоукостер Wizz Air отложила начало авиарейсов в Украине до 15 июня – в связи с решением Кабмина, который продлил ограничения относительно путешествий.

Пассажиры, которые собирались вылетать до этой даты, могут полностью вернуть деньги за купленные билеты, сообщил "Интерфакс-Украина".

Wizz Air отменила рейсы в Украину

"Пассажиры с билетами на даты до 15 июня могут получить 120% компенсацию из стоимости на счет Wizz в форме кредита, который можно использовать в течение следующих 24 месяцев на покупку услуг и товаров Wizz Air. Кроме того, пассажиры могут выбрать 100% денежное возмещение от начального тарифа билета", – заявили в компании.

Как вернуть деньги

Возврат денег займет больше времени, чем "конвертация" их в форме кредита, предупредили в Wizz Air. Пассажиры, которые хотят вернуть деньги, получат электронное письмо с информацией о необходимых шагах по переводу на банковский счет или банковскую карточку.

Пассажиры, которые бронировали билеты через туристические агентства, а также через онлайн-туристические агентства, должны связаться с компанией, у которой они приобрели билеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины 20 мая приняло постановление №392, в котором разрешило с 15 июня полеты самолетов с пассажирами в регионах с благоприятной эпидемиологической ситуацией.

В Кабинете министров Украины начали работу над возобновлением авиасообщения за рубеж, остановленного из-за пандемии COVID-19, по предложению Министерства иностранных дел.

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