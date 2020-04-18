Wizz Air из-за коронавируса уволила тысячу сотрудников, остальным урезали зарплаты

Авиакомпания Wizz Air сократила 1000 рабочих мест, а пилоты и бортпроводники получат сокращение заработной платы на 14%. Из-за пандемии коронавируса компания работает всего на 3% от пропускной способности.

Об этом сообщает издание Dailymail. Бюджетная авиакомпания сократила зарплаты пилотов, бортпроводников и офисного персонала. Генеральный директор Wizz Air, члены совета директоров и старшие сотрудники столкнутся с 22-процентным сокращением зарплат.

Около 1000 человек потеряют свои рабочие места в Wizz Air после того, как компания объявила о широком круге увольнений, которые затронут почти пятую часть ее рабочей силы.

Венгерская авиакомпания также объявила о планах вернуть устаревшие арендованные самолеты, чтобы снизить расходы в условиях глобального кризиса в области здравоохранения.

Генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади сказал: "Прежде всего, я хотел бы поблагодарить наших людей за их огромную поддержку пассажиров и сообществ во всех странах в эти беспрецедентные времена".

Авиакомпания ранее объявила, что приостановит маршруты между Румынией и Великобританией, Швейцарией и Нидерландами с 5 по 18 апреля.

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