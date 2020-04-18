Главная Новости
18 апреля • обновлено в 16:32
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Wizz Air из-за коронавируса уволила тысячу сотрудников, остальным урезали зарплаты

854
Читать материал на украинском

Авиакомпания Wizz Air сократила 1000 рабочих мест, а пилоты и бортпроводники получат сокращение заработной платы на 14%. Из-за пандемии коронавируса компания работает всего на 3% от пропускной способности.

Об этом сообщает издание Dailymail. Бюджетная авиакомпания сократила зарплаты пилотов, бортпроводников и офисного персонала. Генеральный директор Wizz Air, члены совета директоров и старшие сотрудники столкнутся с 22-процентным сокращением зарплат.

Около 1000 человек потеряют свои рабочие места в Wizz Air после того, как компания объявила о широком круге увольнений, которые затронут почти пятую часть ее рабочей силы.

Wizz Air из-за коронавируса уволила тысячу сотрудников, остальным урезали зарплаты

Венгерская авиакомпания также объявила о планах вернуть устаревшие арендованные самолеты, чтобы снизить расходы в условиях глобального кризиса в области здравоохранения.

Генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади сказал: "Прежде всего, я хотел бы поблагодарить наших людей за их огромную поддержку пассажиров и сообществ во всех странах в эти беспрецедентные времена".

Авиакомпания ранее объявила, что приостановит маршруты между Румынией и Великобританией, Швейцарией и Нидерландами с 5 по 18 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Тег
карантин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 5106.

    Вылечились: 275. Умерли: 133.

  • В мире заболели более 2,2 миллионов человек, погибли – более 150 тысяч.

  • В США нашли эффективное новое лекарство против COVID-19.

  • Польша решила выйти из карантина: что разрешат в первую очередь.

  • Зеленский предупредил, что 10% всего населения Украины могут заболеть COVID-19.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги