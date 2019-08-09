Дело о взятке Богдану: Кличко вызовут на допрос в НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины в ближайшее допросит мэра Киева Виталия Кличко по делу о взятке в $20 млн.

Об этом на брифинге 9 августа сказал директор НАБУ Артем Сытник. Речь идет о призыве столичного градоначальника открыть уголовное производство из-за заявлений глава Офиса президента Андрея Богдана о том, что ему от имени мэра якобы предлагали деньги.

Сытник уточнил, что мэр пойдет на допрос первым.

"Дело было зарегистрировано, потому что поступило письменное заявление мэра Киева Кличко по этому поводу, с просьбой зарегистрировать производство. Также было публичное выступление главы Офиса президента. Расследование дел, когда есть такое заявление, начинается с допроса фактического заявителя. Допроса еще не было, но надеюсь, что в ближайшее время мы его проведем", – сказал Сытник.

Мэра допросят первым Obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа мэр Киева Виталий Кличко попросил НАБУ открыть уголовное производство по заявлению руководителя Офиса президента Андрея Богдана о предложении ему некоторыми лицами взятки.

Перед тем, 30 июля, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что встречался с мэром Киева и главой Киевской ГГА Виталием Кличко и обсуждал проблему существования "смотрящих" в столице. Однако тот якобы сказал, что вынужден идти на компромиссы с ними.

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