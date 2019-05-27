Взлет курса доллара и отлучение на три года: чем Украине грозит предложенный дефолт

Украина рискует на три года потерять доступ к инвестициям, при этом курс доллара может взлететь как минимум до 40 грн/$, а экономика страны начнет падать. Все это может стать последствием дефолта, который на данный момент обсуждается в качестве варианта выхода из "долговой ямы".

OBOZREVATEL разобрался, чем грозит Украине дефолт и какие могут быть преимущества от подобного решения.

Главное:

дефолт на данный момент серьезно не рассматривается ни в Кабмине, ни в Администрации президента;

после дефолта Украина как минимум на три года потеряет инвестиции и часть кредитов, а из-за дефицита платежного баланса, валюту все равно придется где-то брать;

если не найти новых источников валютных поступлений, после дефолта последует дефицит на импортную продукцию;

курс доллара после объявления дефолта резко взлетит;

банковскую систему ожидает очередной удар, из-за скачка доллара и обесценивания государственных ценных бумаг ей придется искать деньги на докапитализацию, иначе – банкротство.

Путь Греции

Олигарх Игорь Коломойский уже не первый раз предлагает Украине объявить дефолт. Еще в декабре 2018-го в интервью Дмитрию Гордону он положительно оценил подобные действия. Сейчас же заявление Игорь Валерьевич озвучил журналисту Financial Times.

"По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", – заявил Коломойский.

Греция пережила дефолт в 2015-м. Тогда ВВП государства за один год упало на 17%. Правительство вынуждено было остановить работу банков и биржи, с банкомата можно было за день снять не больше 60 евро.

Председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко уверена: Грецию после дефолта "спасал" весь Евросоюз, Аргентину же из кризиса "вытянули" США. Найдет ли Украина поддержку со стороны международного сообщества, если сознательно нарушит взятые на себя обязательства – большой вопрос.

"Думаю, что нет. Мы можем полностью потерять международную поддержку стран-партнеров. В таких условиях единственный, кто оперативно и "бесплатно" захочет нам протянуть руку помощи – это наш восточный сосед, который сейчас ведет с нами нескрываемый военный конфликт", – полагает нардеп.

Что же такое дефолт?

Проще говоря, это признание себя банкротом. Когда страна уже не может погашать внешний долг, можно объявить дефолт. Тогда все долговые обязательства пересчитают, что-то могут списать, выплаты реструктуризировать, составить новый план погашения долга. Важно при этом понимать, что кредиты из-за дефолта не простят, их все равно придется выплачивать.

Кроме того, как поясняет эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Кыян, такой шаг грозит Украине обвалом курса гривни, прекращением инвестиций и кредитных линий.

Экономический кризис pixabay

На данный момент вероятность дефолта даже не обсуждается. И в Кабмине, и в Администрации президента придерживаются позиции выполнения обязательств. Если же к предложению Коломойского прислушаются, Украина может пополнить список стран, в котором уже есть Замбия, Гондурас, Конго, Гаити, Либерия, Ирак, Аргентина, Греция и другие.

Кыян отмечает: среди переживших дефолт стран есть как удачные примеры, так и провалы. Просто так объявить дефолт – губительно для экономики. Такое решение, даже если будет принято, должно быть просчитано и хорошо взвешено. С одной стороны, действительно можно будет рассчитывать на списание определенного процента долга, но с другой – последуют целый перечень последствий:

Украина опустится в рейтингах мировых агентств и потеряет возможность привлекать кредиты на внешних рынках;

инвесторы перестанут вкладывать деньги в украинскую экономику;

курс доллара резко взлетит, по разным оценкам, около 40 грн/$;

часть банков может закрыться;

цены значительно вырастут;

рост экономики Украины замедлится.

Аналитик Максим Пархоменко вовсе считает, что в случае дефолта курс может расти до запредельных значений и "отметка 100 грн/$ не будет пределом". Ликвидность банков также будет существенно нарушена, поскольку многие из них держат на своих балансах украинские облигации. Таким образом, следующим этапом этого процесса будет падение большинства украинских банков и, как следствие, потеря не только своих денег украинцами, но и падение доходов компаний, которые ими пользуются, считает Пархоменко.

Экономист Олег Пендзин уверен, что украинских валютных резервов хватит на полгода для покрытия дефицита торгового баланса, а после того, появление дефицита привычных сегодня импортных товаров, рост цен и гиперинфляция.

Дефицит валюты в стране спровоцирует подорожание всего импорта – начиная от бензина и заканчивая бананами. По разным оценкам, примерно пятая часть потребительской корзины украинца – товары и услуги, которые покупаются за границей. Девальвация со временем приведет к резкому росту цен. Так, в 2015-м при падении курса национальной валюты с 15 грн до 25 грн/$ инфляция составила 43,3%!

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Падение спроса, уменьшение деловой активности, безработица, сокращение бюджетных поступлений, урезания социальных программ, замораживание пенсий и зарплат – такой прогноз может стать реальностью уже через считанные месяцы после дефолта.

Правда, ни правительство, ни новоизбранный президент даже не упоминали возможность дефолта.

Более того, глава государства самостоятельно не имеет полномочий для принятия такого решения. За обслуживание и погашение внешнего долга отвечает Кабинет министров. Стратегию по госдолгу уже приняли, она предусматривает выплату существующих кредитов при поддержки МВФ и других институций.

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