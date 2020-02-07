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8 февраля • обновлено в 07:30
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/ Рынки и компании

Выше, чем в России: крымчан возмутили цены на оккупированном полуострове

3.4т
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Цены в аннексированном Россией Крыму в среднем на 15% выше, чем в соседнем Краснодарском крае РФ.

При этом оккупационные "власти" надеются, что ситуацию исправит строительство оптово-распределительного центра. Об этом заявил так называемый председатель Ассоциации содействие торговле Крыма Сергей Макеев, передают "РИА Новости".

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До 2030 года на полуострове собираются построить нескольких таких центров, которые будут представлять собой склады для хранения, частичной переработки и фасовки продукции. К слову, оккупанты пожаловались, что снижению цен во многих городах Крыма мешает отсутствие крупных торговых сетей. Как известно, крупный бизнес из РФ боится официально работать на полуострове, чтобы не попасть под международные санкции.

Цены в Крыму

Цены в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на фрукты в летний сезон в аннексированном Россией Крыму оказались в несколько раз выше, чем на материковой части Украины.

В аннексированном Крыму по итогам сентября зафиксировали повышение потребительских цен и тарифов.

В Феодосии в аннексированном Крыму всего за месяц на 33% взлетели цены на гречку, на 25% – на рыбу и капусту, а на молоко – на 20%. А с начала оккупации продукты подорожали на 189%.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Цены на продукты Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
цены Новости Крыма Крым
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Андрей Довгань, а Виктория Довгань твоя жена. Т.е. на Обозе семейственность процветает и групповуха
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Андрей Довгань, а где возмущенные крымчане. Вот к чему ты брешешь.
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Bobin Robin
Bobin Robin
Ложь!) В октябре 2019 года был в Крыму. Цены абсолютно одинаковые с ценами в Ростове на Дону. От слова совсем! Эх, Обоз-навоз! Опять мимо...
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