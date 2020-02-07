Выше, чем в России: крымчан возмутили цены на оккупированном полуострове

Цены в аннексированном Россией Крыму в среднем на 15% выше, чем в соседнем Краснодарском крае РФ.

При этом оккупационные "власти" надеются, что ситуацию исправит строительство оптово-распределительного центра. Об этом заявил так называемый председатель Ассоциации содействие торговле Крыма Сергей Макеев, передают "РИА Новости".

До 2030 года на полуострове собираются построить нескольких таких центров, которые будут представлять собой склады для хранения, частичной переработки и фасовки продукции. К слову, оккупанты пожаловались, что снижению цен во многих городах Крыма мешает отсутствие крупных торговых сетей. Как известно, крупный бизнес из РФ боится официально работать на полуострове, чтобы не попасть под международные санкции.

Цены в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на фрукты в летний сезон в аннексированном Россией Крыму оказались в несколько раз выше, чем на материковой части Украины.

В аннексированном Крыму по итогам сентября зафиксировали повышение потребительских цен и тарифов.

В Феодосии в аннексированном Крыму всего за месяц на 33% взлетели цены на гречку, на 25% – на рыбу и капусту, а на молоко – на 20%. А с начала оккупации продукты подорожали на 189%.

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