Выручка Faceboook взлетела на 49%: скандал не отпугнул пользователей

Социальная сеть Facebook получила в первом квартале прибыль в $4,99 млрд долларов, а квартальная выручка составила $11,97 млрд.

Об этом со ссылкой на отчетность компании сообщает Reuters. По сравнению с первым кварталом 2017 года прибыль Facebook выросла за первый квартал этого года на 63%, а выручка — на 49%.

Число пользователей соцсети достигло 2,2 млрд, из них 1,4 млрд человек заходят в Facebook ежедневно. На внебиржевых торгах акции соцсети выросли на 4% после публикации отчетности.

Напомним, Cambridge Analytica собирала данные с помощью приложения "This is your digital life", которое получало данные по API Facebook. Его разработал россиянин, профессор Кембриджского университета Александр Коган. Приложение отслеживало географическое местоположение, содержание страниц, которым юзеры ставили "лайк", а также деятельность друзей, в частности доступ к их данным в соцсети.

Таким образом компания собрала личные данные 50 миллионов пользователей социальной сети и вероятно внесла весомый вклад в победу Дональда Трампа на выборах президента США и повлияла на результаты референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза.