"ВВП вырастет на 40%": Гончарук рассказал о планах развития экономики

За пять лет экономика Украины должна вырасти на 40%, появится миллион рабочих мест и будет отремонтировано 24 тыс. километров дорог.

Такое задание поставило перед собой новое правительство, сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече президента Владимира Зеленского с представителями Верховной рады, Кабмина и правоохранительных органов.

Также в планах наладить работу 5 портов и покрыть всю Украину качественным быстрым интернетом.

"Мы поставили себе цель, чтобы в следующие 5 лет экономика Украины выросла минимум на 40%. Это очень амбитная, но реалистичная задача. Это приведет, по нашим рассчетам, к появлению около 1 миллиона рабочих мест", – сказал Гончарук.

Также в правительстве с 1 октября собираются полностью откзааться от бумажного оборота документов.

"Мы планируем запретить использование и обмен между государственными органами бумажками. Мы сегодня утром проводили совещание по этому вопросу. Это очень амбициозная задача, но я оцениваю как реалистичную", – сказал Гончарук.

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