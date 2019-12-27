Выплатили $2,9 млрд: Россия погасила долг перед Украиной за газ

Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.

Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя компании.

"С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату $2,9 млрд "Нафтогазу Украины" в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", – уточнил сотрудник "Газпрома".

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко подтвердил выплату на своей странице в Facebook.

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров договорился заключить с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Он будет действовать пять лет с возможностью продления еще на 10 лет.

Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

По словам исполнительного директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, контракт с Россией о транзите газа через территорию Украины может быть подписан уже 27 декабря.

При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

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