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27 декабря • обновлено в 18:54
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/ Рынки и компании

Выплатили $2,9 млрд: Россия погасила долг перед Украиной за газ

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Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.

Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя компании.

"С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату $2,9 млрд "Нафтогазу Украины" в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", – уточнил сотрудник "Газпрома".

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко подтвердил выплату на своей странице в Facebook.

Выплатили $2,9 млрд: Россия погасила долг перед Украиной за газ

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров договорился заключить с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Он будет действовать пять лет с возможностью продления еще на 10 лет.

  • Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

  • По словам исполнительного директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, контракт с Россией о транзите газа через территорию Украины может быть подписан уже 27 декабря.

  • При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Стокгольмское решение по газу Рынок газа
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз" долги газ
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Tomas Fan
Tomas Fan
Вот только теперь Коболевым и ко стоило бы зариться на премии и то, в адекватных размерах.
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1
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нормально. Посмотрим, как Украина будет отдавать $4,5 лярда...
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Пигин Макс
Пигин Макс
И снова проходил мимо, Ну нет же! Украина - правовое государство, не то что Мордор!
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0
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Пигин Макс, И смотреть нечего. Будет орать, царапаться и визжать на весь свет что агрессор последние деньги отнимает.
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1
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ты глянь! Нищая Россия - и секунда дел!
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2
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