Выигрыш автомобиля по СМС: в Украине назвали тонкости мошеннической схемы

Одной из самых популярных мошеннических схем в Украине в 2019 году стали рассылки СМС о "выигрыше авто".

Их делали владельцы сайтов-"автолохотронов". Сначала они под видом никому неизвестных платежных систем рассылали СМС о выигрыше в "акции", а затем просили заплатить "комиссию", чтобы отдать приз. Об этом сообщает Украинская ассоциация межбанковских платежных систем ЕМА.

Выигрыш авто

"Ослепленный неожиданным счастьем гражданин спешит зарегистрироваться и выполнить простые инструкции "доброй фирмы": 1. Отправить копии паспорта и идентификационного кода по электронной почте; 2. Оплатить 1% "государственного налога на выигрыш". Если жертва выполнит эти инструкции, то дальше будет: 3. Оплатить межбанковском комиссию; 4. За услуги юристов; 5. По мокрые печати; ... и так до конца, пока у жертвы не кончатся деньги", – объяснили в ЕМА.

Такие схемы иногда настолько затягивали доверчивых граждан, что они даже залезали в кредиты, лишь бы заплатить за вымышленные комиссии.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, украинцам советуют проверять возраст и срок регистрации сайтов, их репутацию и наличие в Черном списке ЕМА.

"Никогда не отправляйте непроверенным сайтам копии своих документов. Кроме того, налоги на выигрыш никогда не платятся вперед. Их всегда платит сам организатор акции, высчитывая из суммы выигрыша!", – отметили в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники организовали схему обмана с помощью якобы специальных онлайн-кинотеатров, которых на самом деле вообще не существует.

В Украине одной из самых популярных и опасных мошеннических схем является афера с трудоустройством.

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