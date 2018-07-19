Выход один: украинцы сказали, как побороть контрабанду леса

Побороть контрабанду леса в Украине можно лишь путем введения уголовной ответственности за незаконную вырубку и вывоз.

Так считают читатели OBOZREVATEL, которые высказали свое мнение в соответствующем опросе на нашем сайте.

Всего проголосовали 6295 человек, ровно 50% из которых уверены в эффективности введения уголовной ответственности.

Также 13% респондентов заявили, что для борьбы с контрабандой леса необходимо усилить контроль на границе и сотрудничество с таможнями ЕС. Лишь 2% проголосовавших считают нужным значительно увеличить штрафы за контрабанду.

В свою очередь каждый третий читатель (33%) уверен, что в борьбе с контрабандой леса "ничего не поможет", поскольку в этом деле "завязаны слишком большие люди".

Как сообщал OBOZREVATEL, леса Украины будут спасать от контрабанды по плану Радикальной партии.