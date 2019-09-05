В Украине готовят революцию на рынке недвижимости: детали законопроекта

В Украине собираются поменять правила оценки недвижимости при ее продаже. Идея законопроекта – сделать процесс дешевле, исключив платежи ненужным фирмам-"прокладкам".

Доход от продажи объекта недвижимости, облагаемый налогом, будет определяться исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже рыночной стоимости такого объекта в "Единой базе отчетов об оценке". Так описывает механизм закона один из его соавторов Андрей Герус, сказано в материале UBR.

Новый проект закона ubr.ua

При этом из системы оценки недвижимости хотят убрать несправедливые и искусственно созданные платежи фирмам-"прокладкам". В материале отмечают, что когда человек продает квартиру и проводит обязательную оценку (с которой будут рассчитываться налоги), ему приходится платить не только оценщикам, но и компаниям, которые вносят данные в базу Фонда госимущества. Без этого никак.

"На текущий момент средняя оценка квартиры в Киеве стоит порядка 1500 грн. Сам оценщик берет 200-500 грн, остальное – оплата за внесение данных в единую базу оценки. Эксперты подчеркивают, что этот ценник завышен как минимум на треть, уверяя, что реальная стоимость находится в рамках 700-1000 грн", – говорится в публикации.

Именно от фирм, которые просто вносят данные в базу, и хотят избавиться авторы законопроекта. Предполагается, что оценщикам дадут прямой доступ к базам данных ФГИ.

В материале сказано, что новый законопроект не коснется новостроек. Он затронет вторичный рынок жилой недвижимости, коммерческих объектов, земли и госимущества.

Эксперты в сфере недвижимости надеются, что новый закон заодно сделает ее оценку более справедливой. Сейчас есть проблема, что государство часто завышает оценочную стоимость жилья. И людям приходиться платить больше налогов, даже если они договорились о меньшей цене.

Но будут ли меняться эти правила, пока не известно.

Из схемы оценки жилья уберут лишних посредников Build Portal

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые владеют квартирами от 60 кв. м и домами от 120 кв. м, с 1 июля должны заплатить налог на недвижимость.

Заробитчане начали массово скупать недвижимость в Украине. На инвестиции в подобные активы они идут из-за широко распространенного недоверия к местным банкам.

Размер налога на недвижимость в Украине определяет местная власть. Закон их ограничивает максимальной ставкой – 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. Размер минимальной зарплаты учитывается по состоянию на 1 января прошлого года. Тогда минималка составляла 3723 грн. То есть за квадрат придется платить 37,2 грн. Так, за квартиру площадью 100 квадратовпридется оплатить налог в размере 1488 грн.

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