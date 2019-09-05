Новости Реклама
5 сентября • обновлено в 11:18
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В Украине готовят революцию на рынке недвижимости: детали законопроекта

1.6т Читать материал на украинском

В Украине собираются поменять правила оценки недвижимости при ее продаже. Идея законопроекта – сделать процесс дешевле, исключив платежи ненужным фирмам-"прокладкам".

Доход от продажи объекта недвижимости, облагаемый налогом, будет определяться исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже рыночной стоимости такого объекта в "Единой базе отчетов об оценке". Так описывает механизм закона один из его соавторов Андрей Герус, сказано в материале UBR.

Новый проект закона

Новый проект закона

ubr.ua

При этом из системы оценки недвижимости хотят убрать несправедливые и искусственно созданные платежи фирмам-"прокладкам". В материале отмечают, что когда человек продает квартиру и проводит обязательную оценку (с которой будут рассчитываться налоги), ему приходится платить не только оценщикам, но и компаниям, которые вносят данные в базу Фонда госимущества. Без этого никак.

"На текущий момент средняя оценка квартиры в Киеве стоит порядка 1500 грн. Сам оценщик берет 200-500 грн, остальное – оплата за внесение данных в единую базу оценки. Эксперты подчеркивают, что этот ценник завышен как минимум на треть, уверяя, что реальная стоимость находится в рамках 700-1000 грн", – говорится в публикации.

Именно от фирм, которые просто вносят данные в базу, и хотят избавиться авторы законопроекта. Предполагается, что оценщикам дадут прямой доступ к базам данных ФГИ.

Новости
Без выдуманных платежей: у Зеленского предложили оформлять недвижимость по-новому

В материале сказано, что новый законопроект не коснется новостроек. Он затронет вторичный рынок жилой недвижимости, коммерческих объектов, земли и госимущества.

Эксперты в сфере недвижимости надеются, что новый закон заодно сделает ее оценку более справедливой. Сейчас есть проблема, что государство часто завышает оценочную стоимость жилья. И людям приходиться платить больше налогов, даже если они договорились о меньшей цене.

Но будут ли меняться эти правила, пока не известно.

Новости
Платить придется за каждый метр: украинцам приходят платежки за недвижимость

Из схемы оценки жилья уберут лишних посредников

Из схемы оценки жилья уберут лишних посредников

Build Portal

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые владеют квартирами от 60 кв. м и домами от 120 кв. м, с 1 июля должны заплатить налог на недвижимость.

Заробитчане начали массово скупать недвижимость в Украине. На инвестиции в подобные активы они идут из-за широко распространенного недоверия к местным банкам.

Размер налога на недвижимость в Украине определяет местная власть. Закон их ограничивает максимальной ставкой – 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. Размер минимальной зарплаты учитывается по состоянию на 1 января прошлого года. Тогда минималка составляла 3723 грн. То есть за квадрат придется платить 37,2 грн. Так, за квартиру площадью 100 квадратовпридется оплатить налог в размере 1488 грн.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Налоги в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Налоги в Украине Покупка жилья
Персона
Андрей Герус
Место
Украина
Теги
Рынок недвижимости недвижимость налоги
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel