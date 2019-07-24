"Выборы ни при чем": в "Нафтогазе" объяснили, зачем "Газпром" тянет с переговорами

Россия может тянуть с переговорами с НАК "Нафтогаз-України" о транзите газа через Украину, чтобы выиграть время для строительства "Северного потока-2".

Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор НАК Юрий Витренко. По его словам, если российская сторона ждала результатов выборов в Украине в надежде увидеть Юрия Бойко в кресле премьера, то они уже известны и повода медлить нет.

"Мечты не всегда осуществляются. Поэтому нет причин уже сейчас не назначать дату следующей трехсторонней встречи. Конечно, если российская строна занимает конструктивную позицию относительно продолжения транзита, а не просто выигрывает время для продолжения строительства "Северного потока-2" и полного прекращения транзита через Украину", - пишет Витренко.

Он добавляет, что накануне такой встречи еще нужно провести консультации на техническом уровне с Газпромом и специалистами Еврокомиссии. "Тогда и трехсторонняя встреча на политическом уровне будет иметь шанс завершиться подписанием соглашений", - заключил Витренко.

Транзит газа Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины"по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания долга с российского газового монополиста. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

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