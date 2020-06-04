Украинцы смогут покупать газ через ПриватБанк: что известно о новшестве

"Нафтогаз" договорился с государственными Ощадбанком и ПриватБанком о том, что люди смогут выбирать выгодные тарифы и заключать договоры о поставках газа в отделениях этих учреждений.

Люди смогут выбирать выгодные для себя тарифы на газ. Это произойдет в рамках запланированного с 1 июля 2020 года открытия розничного рынка, сообщил "Интерфаксу" глава ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович

"У нас заключены договоры с двумя крупнейшими банковскими сетями и почти заключен договор с крупнейшим почтовым оператором (Ощадбанк, Приватбанк и "Укрпошта", - Ред.). Мы также ведем переговоры со многими розничными сетями. Это новый подход для Украины", – сказал Рабинович.

Выбор тарифа на газ

Откроют контакт-центр

По его словам, пока компания не планирует открывать центры обслуживания клиентов в стандартном формате, а будет работать через агентские сети "Ощада" и "Привата". Это позволит работать сразу через сотни их отделений.

Топ-менеджер уточнил, что "Нафтогаз" с открытием рынка откроет свой контакт-центр, который будет наращивать пропускную способность с увеличением количества клиентов и звонков.

"У нас также будет своя онлайн платформа, на которой мы готовы делать все: сверку расчетов, справки о задолженности и т.д. Но мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний момент есть люди, которые будут приходить лично и будут звонить – это нормально", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за требования МВФ повысить цены на газ для украинцев планируют введение нового, двухступенчатого тарифа. Для тех, кто потребляет больше социальной нормы, тариф значительно увеличится.

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