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7 февраля • обновлено в 07:48
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ВВП Украины: в Минэкономики сказали, что на него будет влиять в 2020 году

1.9т
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В Министерстве экономики сообщили, что по итогам 2019 года ВВП Украины вырос на 3,3%.

Этот показатель почти совпадает с ростом экономики в 2018 году. Однако драйверы (факторы, влияющие на рост) поменялись. Об этом говорится в Обзоре экономической активности, который опубликовала пресс-служба министерства.

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"Так, существенно замедлился рост сводного производства товаров и услуг, а в последние месяцы года даже наблюдалось падение. Прежде всего, это происходило за счет производственной сферы. Также несмотря на очередной рекорд урожая зерновых, замедлилось сельское хозяйство. Зато высокий внутренний спрос генерировал высокие показатели в строительстве, торговле и ряде отраслей сферы услуг", – сообщили в Минэкономики.

Что сильнее всего влияло на экономику в 2019 году:

  • стабильно высокая инвестиционная активность;

  • рекордный урожай зерновых;

  • ослабление глобального спроса на фоне усиления торговых войн;

  • рост покупательной способности населения;

  • укрепление обменного курса гривни.

В Минэкономики сделали прогноз на 2020 год. "В 2020 году продолжится реформирование экономики, модернизация промышленности, активное обновление инфраструктуры. Однако действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сложившихся структурных дисбалансов и накопленных проблем, будут несколько сдерживать рост экономики в целом", – подытожили в министерстве.

Экономика Украины

Экономика Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, курс доллара в Украине до конца 2020 года не превысит заложенный в госбюджете показатель 27 грн/$.

Украина экспортирует железорудное сырье, что означает, что эпидемия в Китае может ударить и по украинской экономике.

Министерство экономики ожидает, что в первой половине 2020 года инфляция в Украине будет низкой. А на протяжении всего 2020 года деньги в Украине будут обесцениваться медленнее, чем предполагалось ранее.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Экономика Украины: прогнозы
Место
Украина
Теги
ВВП Министерство экономического развития и торговли Украины
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
А чего не репостите Витренко? Треть доходов бюджета - транзит ахрессорского хазу.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Основная статья доходов транзит российского газа, ещё можно запланировать получение репараций. Равлики и экспорт мохнатого золота. Вот пожалуй и все.
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