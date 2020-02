Вспышка коронавируса помешала выходу флагмана Xiaomi Mi 10

Xiaomi отменила выход флагмана Mi 10 из-за отмены выставки Mobile World Congress в связи с угрозой распространения коронавируса.

Глобальный релиз смартфонов должен был состояться 23 февраля, его перенесли на неопределенный срок. Официальное заявление китайской корпорации опубликовали на странице в Twitter.

В компании отметили, что новую дату презентации Mi 10 и Mi 10 Pro сообщат позже. Xiaomi подчеркивает, что безопасность клиентов, партнеров и друзей из СМИ для них является приоритетной.

To all our Mi Fans, users, partners and friends from the media, following GSMA's decision to cancel #MWC2020, #Xiaomi will also delay our global product launch of the latest flagship #Mi10 series.



Thank you all for your understanding. #NoMiWithoutYou pic.twitter.com/hOFgk9gE3G