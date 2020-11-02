ВСК установила бизнес-интерес председателя НКРЭКУ Тарасюка еще в одной компании, – Наливайченко

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады установила бизнес-интересы председателя национального регулятора НКРЭКУ Валерия Тарасюка еще в одной компании – ООО "Компания "Металл-Инвест"".

Об этом сообщил народный депутат, член ВСК и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

"За 2019 год Валерий Тарасюк получил 2,2 млн гривен дивидендов от ООО "Компания "Металл-Инвест" (занимается изготовлением металлоконструкций. – Ред.). Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, председатель НКРЭКУ по состоянию на 2 ноября 2020 обладает 10% уставного капитала компании", – сообщил депутат со ссылкой на выводы ВСК.

Впрочем, по его словам, в декларации за 2019 год Тарасюк указал, шо передал управление этим пакетом акций компании своего родного брата ООО "Эф энд Эм Украина".

"Готовим дополнительное обращение к НАПК по проверке указанных головой НКРЭКУ данных в декларации по корпоративных прав в ООО "Компания "Металл Инвест"", – добавил Наливайченко.

Он напомнил, что ранее ВСК установила и передала в милицию информацию о бизнес-интересе председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка в торговле электроэнергией и сфере внешнего освещения.

"В прошлом месяце НАПК начало антикоррупционную проверку головы НКРЭКУ Тарасюка на основании данных, собранных нашей Временной следственной комиссией. В ближайшее время мы ожидаем результаты этой проверки, которые станут дополнительным доказательством для привлечения руководителя НКРЭКУ к уголовной ответственности", – подытожил Наливайченко.

Напомним, что причиной антикоррупционной проверки НАПК стали опубликованные Временной следственной комиссией Верховной Рады данные о семейном энергетическом бизнесе у Валерия Тарасюка.

В частности, родной брат председателя НКРЭКУ руководит трейдером электрической энергии, который до недавнего времени был контрагентом ряда государственных компаний – "Укрэнерго" и "Гарантированный покупатель" и в ежедневном режиме торговал электрической энергией.

Коррупционный скандал вокруг головы НКРЭКУ происходит на фоне критики действий регулятора со стороны ЕС. В конце октября подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на энергорынке на комиссию положил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.