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19 ноября • обновлено в 14:28
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/ Рынки и компании

Никаких сюрпризов: Украине предрекли устойчивый рост экономики

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Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики (ВВП) Украины в 2019 году с 3,4% до 3,6%.

Об этом заявила экономист представительства ВБ в Украине Анастасия Головач, передает "Интерфакс - Украина".

"На 2019 год мы не ожидаем никаких сюрпризов и думаем, что ВВП Украины вырастет на 3,6%. Хороший показатель, но внешние риски для Украины усиливаются, поэтому важна структурная трансформация экономики", – сказала Головач.

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Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП Украины

Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП Украины

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Автор
Андрей Довгань Андрей Довгань
Тема
Экономика Украины: прогнозы
Место
Украина
Теги
Всемирный банк ВВП
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