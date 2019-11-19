Никаких сюрпризов: Украине предрекли устойчивый рост экономики

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики (ВВП) Украины в 2019 году с 3,4% до 3,6%.

Об этом заявила экономист представительства ВБ в Украине Анастасия Головач, передает "Интерфакс - Украина".

"На 2019 год мы не ожидаем никаких сюрпризов и думаем, что ВВП Украины вырастет на 3,6%. Хороший показатель, но внешние риски для Украины усиливаются, поэтому важна структурная трансформация экономики", – сказала Головач.

Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

По прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. А в 2021 году рост украинской экономики может ускориться – до 3,8% в год.

Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019-2022 годах.

В случае прекращения транзита российского газа, падение украинской экономики по итогам 2020 года может составить до 0,7%.

Всемирный банк повысил прогноз экономического роста в Украине на 2020 год с примерно 3% до 3,7%. Об этом сообщил министр экономического развития Украины Тимофей Милованов.

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