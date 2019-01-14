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/Рынки и компании

Всемирно известный бренд открыл сразу два магазина в Киеве

2.3тЧитать материал на украинском

Американская корпорация Ralph Lauren объявила об открытии сразу двух новых магазинов Polo Ralph Lauren в Киеве.

Polo Ralph Lauren осень-зима 2018

Polo Ralph Lauren осень-зима 2018

Один из них расположился на первом этаже торгового центра Gulliver (Спортивная площадь, 1а, тел. 0445018110) и предлагает коллекции мужской и женской одежды. Другой распахнул свои двери в Ocean Plaza (ул. Антоновича, 176, тел. 0445018100), втором по величине шопинг-молле столицы, где теперь представлены мужская, женская и детская линии бренда.

Оба магазина воплощают в себе историю и утонченность Polo Ralph Lauren – узнаваемые черты, ставшие для всего мира синонимами американского стиля. Атрибуты различных видов спорта, витрины в виде винтажных сундуков и эклектичное сочетание декоративных элементов – в эстетике магазинов отражается философия самого бренда: классического, но расслабленного, с современным энергичным духом.

Чтобы узнавать первыми об акциях и новых поступлениях Polo Ralph Lauren, подписывайтесь на обновления @kameronfashion в Instagram.

Polo Ralph Lauren осень-зима 2018

Polo Ralph Lauren осень-зима 2018

Polo Ralph Lauren осень-зима 2018

Polo Ralph Lauren осень-зима 2018

Polo Ralph Lauren осень-зима 2018

Polo Ralph Lauren осень-зима 2018

Polo Ralph Lauren осень-зима 2018

Polo Ralph Lauren осень-зима 2018

Polo Ralph Lauren осень-зима 2018

Polo Ralph Lauren осень-зима 2018

Polo Ralph Lauren осень-зима 2018

Polo Ralph Lauren осень-зима 2018

Polo Ralph Lauren осень-зима 2018

Polo Ralph Lauren осень-зима 2018

Polo Ralph Lauren осень-зима 2018

Polo Ralph Lauren осень-зима 2018

Polo Ralph Lauren осень-зима 2018

Polo Ralph Lauren осень-зима 2018

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Место
УкраинаКиев
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