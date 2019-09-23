"Всех ставить раком": в России всполошились из-за решения ЕС по транзиту газа

В России всерьез испугались проигрыша в газовой войне с Украиной. Там считают, что Европа буквально принуждает "Газпром" увеличивать транзит через украинские газопроводы.

Об этом рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк. В своем блоге он привел фрагмент эфира пропагандистского сайта "Украина.ру", где депутат Госдумы РФ Константин Затулин, рассуждая о $2 млрд, которые Россия платит Украине за транзит, сказал: "Это большие деньги, но это не нечто запредельное для России, чтобы из-за этого ставить раком. И все подготовительные шаги, которые были сделаны, чтобы Россию к этому принудить, они делаются". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Цимбалюк объясняет, что речь идет о том, чтобы сохранить доходы от транзита газа для Украины.

"Сейчас они говорят о $2 млрд, не о $3 млрд в год, как раньше, но смысл в том, что Россию хотят поставить в эту прекрасную позицию, и Запад сделал необходимые шаги", – говорит украинский журналист.

Дальше депутат Госдумы рассказывает, что именно "плохого" сделал Запад.

"Известное решение по суду по газопроводу OPAL, которое занижает возможности для "Газпрома" пользоваться этой трубой. Напомню, что речь шла после Европакета, что мы можем на 50% ее загружать. Но поскольку не было другого конкурента, то разными решениями эта пропускная способность для "Газпрома" была увеличена до 80-90% объема, который может прокачиваться через OPAL. 14 сентября этот объем сократили, что сокращает российский экспорт на 10%", – сказал Затулин.

Цимбалюк объясняет, что, согласно правилам ЕС, один поставщик не может использовать больше 50% мощности газовой трубы. А гость пропагандистского сайта тем временем рассуждает о другом "ударе в спину" России.

"Дания продолжает тянуть с дачей разрешения о прокладке "Северного потока - 2" через свою исключительную экономическую зону. У нас утверждается, что этот газопровод готов на 80%. Утверждается, что на самом деле существует альтернативный маршрут, который приведет к его удорожанию, но он возможен (огибающий остров Борнхольм). Но пока речь идет об ожидании, которое затянулось", - говорит Затулин.

Также депутат Госдумы утверждает, что скандал вокруг "Северного потока - 2" якобы создан искусственно – чтобы Европа покупала газ у США.

На это Цимбалюк объясняет: "Да, американцы нацелились на то, чтобы подвинуть россиян с европейского газового рынка. Однако наши российские недрузья хотят не просто сохранить или увеличить свою долю на европейском рынке, а хотят сами определять маршруты поставок. И делают все для того, чтобы российский газ был рычагом давления на Украину и другие страны Европы".

"Северный поток-2"

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