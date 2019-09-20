Всех пенсионеров и субсидиантов проверят, а лишнее заберут: "Слуга народа" приняла законопроект

В Украине в три этапа будут проводить проверку (верификацию) всех, кто получает деньги от государства. Те средства, которые поступили незаконно, придется вернуть в бюджет.

Такое решение "Слуга народа" приняла 20 сентября, проголосовав за законопроект №1231 в первом чтении. Всего документ поддержали 241 парламентарий, большинство из которых представляют правящую партию (чтобы ознакомиться с результатами голосования, дочитайте новость до конца).

"Этот законопроект очень важен. Он не про проверку пенсионеров. И не о том, чтобы забирать субсидии или что кто-то будет забирать деньги, чтобы пополнить бюджет. Это вообще законопроект не о доходах бюджета, это о справедливости! Если один человек имеет квартиры в трех-четырех городах и на каждую получает субсидию – это несправедливо. Если человек умер, а пенсию на него выдают – тоже несправедливо", – пояснил автор законопроекта Данил Гетманцев ("Слуга народа").

Основные новшества:

чиновникам поручат с помощью автоматической базы проверить всех, кто получает помощь от государства;

проверка будет происходить в три этапа; последний может продолжаться еще три года после того, как выплату отменили;

в единую базу попадет информация о каждом, кто получает деньги от государства; базу будут постоянно наполнять новой информацией;

если удастся найти нарушения, те деньги, которые украинцы получили незаконно, заставят вернуть в бюджет;

чиновники могут получить информацию даже об остатке средств на банковском счету льготника.

Проверка пенсионеров

Под верификацию (проверку) попадут миллионы пенсионеров, субсидиантов, студентов, матерей-одиночек и так далее. Информация о вас попадет в единую систему, и ваше материальное положение изучат, если вы получаете:

пенсию, льготу, субсидию, стипендию;

денежную выплату из государственного бюджета;

денежную выплату из местного бюджета, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.

В специальном реестре будет храниться анкета на каждого. Причем закон защищает собранные данные. И если кто-либо ее передаст, например кредитной организации для обработки потенциальных клиентов, или мошенникам – за это придется нести ответственность по закону. Подобные реестры существуют в разных органах власти и сейчас. К примеру, уже создали реестр субсидиантов. Разница в том, что в новой платформе будут данные сразу на всех, кто хочет помощь от государства. Это упростит процедуру проверки.

Проверку проведут в несколько этапов. Первый будет проводить орган, к которому вы обратитесь за материальной выплатой. Например, управления социальной защиты. Они примут заявление, возьмут все необходимые для выплаты документы, внесут информацию в единую базу и тут же получат данные из нее.

Второй этап будет длиться до тех пор, пока вы получаете деньги от государства. Например, если сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн (приобрели машину), эта информация попадет в реестр и вы лишитесь права получать субсидию.

Третий этап – проверка тех, кто уже не получает деньги от государства. Например, вы нашли работу и больше не нуждаетесь в выплате по безработице. Этот этап может длиться в течение трех лет после того, как деньги перестали выплачивать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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