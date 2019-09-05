"Все ушло на Крым": в сети высмеяли судьбу российских "мегапроектов"

Россия осиливает "мегапроекты" исключительно в своих столицах, а сколь-нибудь крупные стройки в других городах проваливаются. Причина одна – все деньги ушли на Крым.

Такую закономерность подметил автор аккаунта в Twitter "Водка и мельдоний". Комментируя новость о том, что в Санкт-Петербурге с пафосом открывали три новых станции метрополитена, он напомнил, что в 2018 году примерно в это же время в Омске метро, строившееся 26 лет, решили засыпать песком.

"В Омске метро строили 26 лет, недостроили и засыпали к х*ям, потому что денег нет, все ушло на Крым. Вот такая федерализация", – констатировал автор канала.

В Омске метро строили 26 лет, недостроили и засыпали к хуям, потому что денег нет, все ушло на крым.

Вот такая федерализация. pic.twitter.com/BvvEnGYkIa — водка и мельдоний (@treugolny_hui) 5 септември 2019 г.

В комментариях задают риторический вопрос: "Зачем засыпать, если даже недостроенную подземку можно использовать в каком-то другом качестве – к примеру, использовать как место для сходки арт-молодёжи".

На что автор риторически отвечает: "Спросите еще зачем сыр и яблоки давить трактором, если их можно отдать в детский дом".

Twitter "Водка и мельдоний"

К слову, люди пишут, что даже если в России какая-то стройка сейчас и завершается, то это не значит, что людям от нее будет польза.

Twitter "Водка и мельдоний"

Другие уверены, что польза от засыпки метро в Омске как раз будет. Правда, только тем, кто на этом распилит деньги.

Twitter "Водка и мельдоний"

Долгострои в России

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя пенсия в России за год выросла на целых шесть рублей. Согласно Росстату, в августе 2019 года она составила 14150 рублей.

Из-за кризиса в России падают доходы даже у миллиардеров. За последний год общее состояние 10 самых богатых семей выросло всего на $300 млн, до $25,3 млрд. А три клана выбыли из списка.

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