"Времени на размышления мало": Зеленскому посоветовали, что делать с Кабмином

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у премьера Алексея Гончарука провести реформу государственного управления. Но времени на это у главы правительства очень мало.

Такой вывод из встречи Зеленского и Гончарука "один на один" сделал экс-министр Кабинета министров Александр Саенко, работавший в правительстве Владимира Гройсмана. В посте в Facebook он сделал три замечания, что делать, чтобы спасти ситуацию.

Алексей Гончарук

Огромный разрыв зарплат

Саенко заявил, что нигде в мире нет системы, по которой топ-чиновник получает 200 тыс., а работник в районе 5 тыс. (разница в 40 раз). В странах Европы такое соотношение максимум достигает 1 к 12.

По его словам, норма, предусматривающая соотношение окладов 1 к 7 была в законе о госслужбе, принятом в 2015 году. Однако закон о "перезагрузке" власти это ограничение снял. Более того – он ввел дополнительные выплаты и снял ограничение с размера надбавок.

Саенко согласен с тем, что чиновники должны получать достойную оплату. Но сейчас правительству и ВРУ нужно исправлять свои ошибки. "Тем более, что Концепция реформы оплаты труда была совместно с экспертами ЕС нами полностью подготовлена", – написал бывший министр Кабмина.

"Болезнь" министерств

Правительство Гончарука, по словам Саенко, унаследовало "болезнь", когда должности министров создавались под конкретного человека или по политической целесообразности. Из-за этого у одних министерств пересекаются сферы, которые они "курируют", тогда как другими никто не занимается.

"Решить это можно через четкое разделение сфер ответственности и построение эффективной системы и структуры органов исполнительной власти. "Проект концепции которой нами был подготовлен, так же как и проект нового закона о Кабинете министров Украины призван навести порядок в этом вопросе", – написал Саенко.

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Взаимодействие с парламентом

Бывший министр Кабмина обратил внимание, что сейчас Кабмин и Рада работают несогласованно. Многие важные проекты правительство Гончарука вносит в Верховную Раду "с голоса" – без публичных консультаций и анализа.

"Парламент должен понимать, какие проекты и когда готовит правительство, комитеты должны стать площадками для профессиональных дискуссий. Безусловно, работа ВРУ также нуждается в модернизации. К сожалению, наработанная нашей командой и принята парламентом по инициативе спикера Гройсмана Дорожная карта реформы парламента лежит без движения", – отметил Саенко.

"Времени на размышления у правительства мало. Сжатые сроки, выставленные Президентом, требуют появления мощного лидерства в реформе государственного управления и решительных шагов по исправлению ситуации", – добавил бывший министр Кабинета министров Украины.

Как начался скандал:

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