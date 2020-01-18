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18 января • обновлено в 11:56
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"Времени на размышления мало": Зеленскому посоветовали, что делать с Кабмином

2.2т
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у премьера Алексея Гончарука провести реформу государственного управления. Но времени на это у главы правительства очень мало.

Такой вывод из встречи Зеленского и Гончарука "один на один" сделал экс-министр Кабинета министров Александр Саенко, работавший в правительстве Владимира Гройсмана. В посте в Facebook он сделал три замечания, что делать, чтобы спасти ситуацию.

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Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

  • Огромный разрыв зарплат

Саенко заявил, что нигде в мире нет системы, по которой топ-чиновник получает 200 тыс., а работник в районе 5 тыс. (разница в 40 раз). В странах Европы такое соотношение максимум достигает 1 к 12.

По его словам, норма, предусматривающая соотношение окладов 1 к 7 была в законе о госслужбе, принятом в 2015 году. Однако закон о "перезагрузке" власти это ограничение снял. Более того – он ввел дополнительные выплаты и снял ограничение с размера надбавок.

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Саенко согласен с тем, что чиновники должны получать достойную оплату. Но сейчас правительству и ВРУ нужно исправлять свои ошибки. "Тем более, что Концепция реформы оплаты труда была совместно с экспертами ЕС нами полностью подготовлена", – написал бывший министр Кабмина.

  • "Болезнь" министерств

Правительство Гончарука, по словам Саенко, унаследовало "болезнь", когда должности министров создавались под конкретного человека или по политической целесообразности. Из-за этого у одних министерств пересекаются сферы, которые они "курируют", тогда как другими никто не занимается.

"Решить это можно через четкое разделение сфер ответственности и построение эффективной системы и структуры органов исполнительной власти. "Проект концепции которой нами был подготовлен, так же как и проект нового закона о Кабинете министров Украины призван навести порядок в этом вопросе", – написал Саенко.

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  • Взаимодействие с парламентом

Бывший министр Кабмина обратил внимание, что сейчас Кабмин и Рада работают несогласованно. Многие важные проекты правительство Гончарука вносит в Верховную Раду "с голоса" – без публичных консультаций и анализа.

"Парламент должен понимать, какие проекты и когда готовит правительство, комитеты должны стать площадками для профессиональных дискуссий. Безусловно, работа ВРУ также нуждается в модернизации. К сожалению, наработанная нашей командой и принята парламентом по инициативе спикера Гройсмана Дорожная карта реформы парламента лежит без движения", – отметил Саенко.

"Времени на размышления у правительства мало. Сжатые сроки, выставленные Президентом, требуют появления мощного лидерства в реформе государственного управления и решительных шагов по исправлению ситуации", – добавил бывший министр Кабинета министров Украины.

Как начался скандал:

  • в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждался курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским. В разговоре Гончарук нелестно отзывался о президенте, а также дал понять, что у власти нет видения экономического курса страны.

  • Позже в интернете оказалась и вторая часть разговора. В нем якобы премьер говорит, что замедление экономического роста создает у президента ощущение неконтролируемости ситуации.

  • Со временем была обнародована третья запись с разговором Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Национального банка – Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. В беседе обсуждали ревальвацию гривни до 20 грн/$ и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение: "А давайте будем что-то производить!"

  • Как выяснили журналисты, разговор мог быть записан на встрече в формате "на кофе", состоявшейся 16 декабря 2019 года.

  • В СМИ тем временем начали появляться данные якобы о скором уходе Гончарука. Однако вскоре появилось официальное опровержение Кабмина.

  • Сам Гончарук не подтвердил и не опроверг, что голос на записях принадлежит ему. Вместо этого премьер заявил о целенаправленной кампании против правительства.

  • Утром 17 января Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внести в парламент. Также он лаконично выступил с трибуны Рады, заявив, что продолжит работать. При этом выглядел достаточно веселым.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Реформы в Украине
Персоны
Владимир Гройсман Алексей Гончарук Владимир Зеленский Александр Саенко
Место
Украина
Теги
реформа Кабинет министров Украины Верховная Рада Украины
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