"Времени на размышления мало": Зеленскому посоветовали, что делать с Кабмином

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у премьера Алексея Гончарука провести реформу государственного управления. Но времени на это у главы правительства очень мало.
Такой вывод из встречи Зеленского и Гончарука "один на один" сделал экс-министр Кабинета министров Александр Саенко, работавший в правительстве Владимира Гройсмана. В посте в Facebook он сделал три замечания, что делать, чтобы спасти ситуацию.
Алексей Гончарук
Огромный разрыв зарплат
Саенко заявил, что нигде в мире нет системы, по которой топ-чиновник получает 200 тыс., а работник в районе 5 тыс. (разница в 40 раз). В странах Европы такое соотношение максимум достигает 1 к 12.
По его словам, норма, предусматривающая соотношение окладов 1 к 7 была в законе о госслужбе, принятом в 2015 году. Однако закон о "перезагрузке" власти это ограничение снял. Более того – он ввел дополнительные выплаты и снял ограничение с размера надбавок.
Саенко согласен с тем, что чиновники должны получать достойную оплату. Но сейчас правительству и ВРУ нужно исправлять свои ошибки. "Тем более, что Концепция реформы оплаты труда была совместно с экспертами ЕС нами полностью подготовлена", – написал бывший министр Кабмина.
"Болезнь" министерств
Правительство Гончарука, по словам Саенко, унаследовало "болезнь", когда должности министров создавались под конкретного человека или по политической целесообразности. Из-за этого у одних министерств пересекаются сферы, которые они "курируют", тогда как другими никто не занимается.
"Решить это можно через четкое разделение сфер ответственности и построение эффективной системы и структуры органов исполнительной власти. "Проект концепции которой нами был подготовлен, так же как и проект нового закона о Кабинете министров Украины призван навести порядок в этом вопросе", – написал Саенко.
Взаимодействие с парламентом
Бывший министр Кабмина обратил внимание, что сейчас Кабмин и Рада работают несогласованно. Многие важные проекты правительство Гончарука вносит в Верховную Раду "с голоса" – без публичных консультаций и анализа.
"Парламент должен понимать, какие проекты и когда готовит правительство, комитеты должны стать площадками для профессиональных дискуссий. Безусловно, работа ВРУ также нуждается в модернизации. К сожалению, наработанная нашей командой и принята парламентом по инициативе спикера Гройсмана Дорожная карта реформы парламента лежит без движения", – отметил Саенко.
"Времени на размышления у правительства мало. Сжатые сроки, выставленные Президентом, требуют появления мощного лидерства в реформе государственного управления и решительных шагов по исправлению ситуации", – добавил бывший министр Кабинета министров Украины.
Как начался скандал:
в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждался курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским. В разговоре Гончарук нелестно отзывался о президенте, а также дал понять, что у власти нет видения экономического курса страны.
Позже в интернете оказалась и вторая часть разговора. В нем якобы премьер говорит, что замедление экономического роста создает у президента ощущение неконтролируемости ситуации.
Со временем была обнародована третья запись с разговором Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Национального банка – Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. В беседе обсуждали ревальвацию гривни до 20 грн/$ и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение: "А давайте будем что-то производить!"
Как выяснили журналисты, разговор мог быть записан на встрече в формате "на кофе", состоявшейся 16 декабря 2019 года.
В СМИ тем временем начали появляться данные якобы о скором уходе Гончарука. Однако вскоре появилось официальное опровержение Кабмина.
Сам Гончарук не подтвердил и не опроверг, что голос на записях принадлежит ему. Вместо этого премьер заявил о целенаправленной кампании против правительства.
Утром 17 января Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внести в парламент. Также он лаконично выступил с трибуны Рады, заявив, что продолжит работать. При этом выглядел достаточно веселым.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Реформы в Украине" на OBOZREVATEL.