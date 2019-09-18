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18 сентября • обновлено в 04:05
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"Вредный!" Мощный союзник Украины набросился на "Северный поток"

1.3т Читать материал на украинском

В Словакии резко выступили против строительства газопровода "Северний поток - 2" и пообещали Украине поддержку в борьбе с российским проектом.

Об этом сказал глава ОБСЕ и словацкий дипломат Мирослав Лайчак в интервью "BBC News Україна".

По его словам, Словакия уже много лет занимается вопросом газопровода, который Россия строит в обход Украины и других европейских стран.

"Наша позиция ясна: мы считаем этот проект абсолютно экономически бесполезным и политически вредным. Мы также боремся за то, что если этот "Северный поток - 2" будет открыт, должна быть гарантия того, что украинскую транзитную систему дальше будут использовать, потому что иначе было бы совсем нелогично", – высказался Лайчак.

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По его словам, странам нет смысла отходить от того, что уже есть и хорошо работает. А если "Северный поток-2" все же введут в эксплуатацию, Словакия хочет, чтобы украинская система продолжала работать.

"Важно и то, чтобы не было никаких сомнений в надежности украинской системы, потому что иногда слышны голоса, что она нуждается в массивных инвестиций, обновления и так далее. То есть техническое состояние и контроль за операциями важны, все должно быть достаточно прозрачным. Это то, что Украина может и должна сделать, чтобы никто не мог использовать какие-то вопросы с украинской стороны как повод, чтобы обойти Украину в вопросе транспортировки газа", – сказал глава ОБСЕ.

Он добавил, что ЕС будет поддерживать Украину.

"У нас есть консолидированная позиция и даже те страны, которые являются сторонниками "Северного потока", говорят что это не значит "или .. или" что Украина должна прекратить свою роль транзитного государства", – сказал Лайчак.

Северный поток-2

Северный поток-2

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" могут не достроить до конца 2019 года из-за мощной позиции США против завершения проекта.

  • Российский "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реализует проект газопровода "Северный поток-2", который соединит поставщиков в России с потребителями в Европе.

  • В апреле 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в "Северном потоке-2". В качестве альтернативы он предложил модернизировать транзитный газопровод, проходящий через украинскую территорию.

  • В июне 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона выступает за то, чтобы "Северный поток-2" строился параллельно с транзитом через Украину.

  • При этом президент США Дональд Трамп настроен помешать "Северному потоку". Не исключено, что Вашингтон введет санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.

  • Оператор "Северного потока - 2" компания Nord Stream 2 AG взялась "прогонять" различные сценарии, которые могут случиться при введении санкций.

  • Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его позицию по газопроводу "Северный поток-2".

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Тема
Северный поток-2
Персона
Мирослав Лайчак
Место
Словакия
Тег
Северный поток - 2
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
"Важно и то, чтобы не было никаких сомнений в надежности украинской системы, потому что иногда слышны голоса, что она нуждается в массивных инвестиций, обновления и так далее. То есть техническое состояние и контроль за операциями важны, все должно быть достаточно прозрачным. Это то, что Украина может и должна сделать, чтобы никто не мог использовать какие-то вопросы с украинской стороны как повод, чтобы обойти Украину в вопросе транспортировки газа", – сказал глава ОБСЕ._________________________________ теперь словаки поднатужтесь и вложитесь в гтс какляндии, чтобы не было вопросов))))
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Перов Василий
Перов Василий
Так Словакам то тоже хреново, я их понимаю.. Они нихера не делают а лохлам газ российский продают... А так лавочка закроется.. Немцы будут всех скоро с газом иметь .. А немчура не такие добряки ..
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Шапиро Женька, шалом иудей))) с утра на рыбалку?
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Перов Василий
Перов Василий
Шапиро Женька, тебе разжовывать надо? Я имел ввиду рогулей и всю прибалтийскую плесень..
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