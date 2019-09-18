"Вредный!" Мощный союзник Украины набросился на "Северный поток"

В Словакии резко выступили против строительства газопровода "Северний поток - 2" и пообещали Украине поддержку в борьбе с российским проектом.

Об этом сказал глава ОБСЕ и словацкий дипломат Мирослав Лайчак в интервью "BBC News Україна".

По его словам, Словакия уже много лет занимается вопросом газопровода, который Россия строит в обход Украины и других европейских стран.

"Наша позиция ясна: мы считаем этот проект абсолютно экономически бесполезным и политически вредным. Мы также боремся за то, что если этот "Северный поток - 2" будет открыт, должна быть гарантия того, что украинскую транзитную систему дальше будут использовать, потому что иначе было бы совсем нелогично", – высказался Лайчак.

По его словам, странам нет смысла отходить от того, что уже есть и хорошо работает. А если "Северный поток-2" все же введут в эксплуатацию, Словакия хочет, чтобы украинская система продолжала работать.

"Важно и то, чтобы не было никаких сомнений в надежности украинской системы, потому что иногда слышны голоса, что она нуждается в массивных инвестиций, обновления и так далее. То есть техническое состояние и контроль за операциями важны, все должно быть достаточно прозрачным. Это то, что Украина может и должна сделать, чтобы никто не мог использовать какие-то вопросы с украинской стороны как повод, чтобы обойти Украину в вопросе транспортировки газа", – сказал глава ОБСЕ.

Он добавил, что ЕС будет поддерживать Украину.

"У нас есть консолидированная позиция и даже те страны, которые являются сторонниками "Северного потока", говорят что это не значит "или .. или" что Украина должна прекратить свою роль транзитного государства", – сказал Лайчак.

Северный поток-2

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" могут не достроить до конца 2019 года из-за мощной позиции США против завершения проекта.

Российский "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реализует проект газопровода "Северный поток-2", который соединит поставщиков в России с потребителями в Европе.

В апреле 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в "Северном потоке-2". В качестве альтернативы он предложил модернизировать транзитный газопровод, проходящий через украинскую территорию.

В июне 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона выступает за то, чтобы "Северный поток-2" строился параллельно с транзитом через Украину.

При этом президент США Дональд Трамп настроен помешать "Северному потоку". Не исключено, что Вашингтон введет санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.

Оператор "Северного потока - 2" компания Nord Stream 2 AG взялась "прогонять" различные сценарии, которые могут случиться при введении санкций.

Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его позицию по газопроводу "Северный поток-2".

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