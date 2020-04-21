Впервые со времен СССР: Россия отказалась возить гречку в Беларусь

Андрей Довгань Рынки и компании 15:26, 21.04.2020 Обновлено: 15:42, 21.04.2020

Россия впервые с времен СССР отказалась продавать Беларуси гречку. Из-за этого в республике решили наростить собственное ее производство.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, говорится на сайте главы государства. Общаясь с губернатором Могилевской области он обратил на выращивание этой культуры.

Поставки продуктов в Беларусь

"Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас", – сказал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия обратилась к Беларуси с просьбой о поставках продуктов – в условиях пандемии коронавируса "сверхдержава" не может прокормить свое население. В РФ уже начинается дефицит еды. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Россия оказалась на пороге коллапса из-за экономического кризиса, эпидемии коронавируса и политики президента Владимира Путина.

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