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21 апреля • обновлено в 15:38
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/ Рынки и компании

Впервые со времен СССР: Россия отказалась возить гречку в Беларусь

1.5т
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Россия впервые с времен СССР отказалась продавать Беларуси гречку. Из-за этого в республике решили наростить собственное ее производство.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, говорится на сайте главы государства. Общаясь с губернатором Могилевской области он обратил на выращивание этой культуры.

Поставки продуктов в Беларусь

Поставки продуктов в Беларусь

"Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас", – сказал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия обратилась к Беларуси с просьбой о поставках продуктов – в условиях пандемии коронавируса "сверхдержава" не может прокормить свое население. В РФ уже начинается дефицит еды. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Россия оказалась на пороге коллапса из-за экономического кризиса, эпидемии коронавируса и политики президента Владимира Путина.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Кризис в России
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
Новости России продукты
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