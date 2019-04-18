Возврат ПриватБанка Коломойскому: в НБУ сделали категоричное заявление

Возвращение ПриватБанка бывшим владельцам несмотря на признание судом незаконности национализации на сегодня невозможно.

Такое заявление на брифинге 18 апреля сделала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, передает "РБК-Украина". "Возвращение банка бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно", – сказала она.

Рожкова отметила, что клиентами банка являются 22 млн украинцев, он работает стабильно и является наиболее прибыльным финансовым учреждением.

"Только два года назад государство было вынуждено спасать банк для обеспечения финансовой стабильности страны. Это спасение стоило налогоплательщикам более 155 млрд гривен", – напомнила она. По мнению Рожковой, единственной альтернативой национализации была ликвидация банка.

НБУ и банк, как добавила чиновница, в судах пытаются вернуть более 5,5 млрд долларов, которые были выведены бывшими владельцами с помощью мошеннических схем.

Напомним, глава независимого наблюдательного совета банка Энгин Акчакоча заявила, что ПриватБанк может получить нового владельца только в одном случае – если его купит международный инвестор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посольство США отреагировало на отмену национализации ПриватБанка, выразив поддержку Национальному банку Украины.

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