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Возврат ПриватБанка Коломойскому: в НБУ сделали категоричное заявление

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Возвращение ПриватБанка бывшим владельцам несмотря на признание судом незаконности национализации на сегодня невозможно.

Такое заявление на брифинге 18 апреля сделала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, передает "РБК-Украина". "Возвращение банка бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно", – сказала она.

Рожкова отметила, что клиентами банка являются 22 млн украинцев, он работает стабильно и является наиболее прибыльным финансовым учреждением.

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"Только два года назад государство было вынуждено спасать банк для обеспечения финансовой стабильности страны. Это спасение стоило налогоплательщикам более 155 млрд гривен", – напомнила она. По мнению Рожковой, единственной альтернативой национализации была ликвидация банка.

НБУ и банк, как добавила чиновница, в судах пытаются вернуть более 5,5 млрд долларов, которые были выведены бывшими владельцами с помощью мошеннических схем.

Возврат ПриватБанка Коломойскому: в НБУ сделали категоричное заявление

Напомним, глава независимого наблюдательного совета банка Энгин Акчакоча заявила, что ПриватБанк может получить нового владельца только в одном случае – если его купит международный инвестор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посольство США отреагировало на отмену национализации ПриватБанка, выразив поддержку Национальному банку Украины.

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Персона
Екатерина Рожкова
Место
Украина
Теги
ПриватБанкНациональный банк Украины
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Podyu Roman
Podyu Roman
Кони-пони, переправа. «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней». д-р Й. Геббельс Вы верите в мудрость украинского народа? Я тоже раньше верил… До второго тура президентских выборов 2019. А теперь сильно засомневался по крайней мере в пяти миллионах своих сограждан. А статистика пророчит совсем страшные 60% разумных, казалось бы, избирателей, готовых отдать свои судьбы вместе с моей и твоей в руки человеку харизматичному, но неподготовленному; весёлому, но необразованному; популярному, но не авторитетному в мире; прикольному, но без чётких целей на высоком посту. Хотя… Цели-то, декларируются, но всё больше понятиями эмоциональными, а совсем не конкретными. Взять, допустим, слоган: «конец эпохи бедности». Дело понятное, любой скажет, что живём бедно, и хотелось бы лучше. Открываем статистику, и выпишем пару данных: за три последних года минималка и в гривне, и в долларе выросла в три раза. А средняя зарплата - вдвое, и составляет она на сегодня 344 доллара США. Запомним это число, и сравним с показателем в «конце эпохи глупости». Наступит он (конец этой эпохи) в ноябре-декабре 2022г. И что-то говорит мне о том, что сравнение нас не порадует… Слоган «конец эпохи жадности» меня вообще умиляет. Могу себе представить собранную с-мира-по-сосенке несистемную «Зе-команду», нежданно-негаданно получившую власть. Коллективный СвиноКононенкорчук нам покажется милым ребёнком в песочнице… Почему я столь категоричен в навешивании ярлыков? Ну, во-первых, не я начал))) Во-вторых – привык полагаться на объективную реальность, а не на эмоции и пустые обещания. А реальность у нас такова: второй участник второго тура собрал три миллиона голосов. Но сделал за пять лет для страны куда более, чем все его предшественники вместе взятые за почти четверть века. И это – объективно-исторический факт, признанный во всём мире. Кроме, пожалуй, того мирка, в котором живут эмоциями Зе-приверженцы… Пытаться их заставить посмотреть на вещи реально – занятие неблагодарное и бессмысленное. Что с того, говорят они, что армия «с нуля» поднята; что с оттяпанной четвертью промышленного потенциала, с пустыми «закромами Родины» (вывезенными ЯнукАзаровами в РФ), находящаяся в состоянии войны страна не развалилась, а, пусть и не шаленым темпом, но развивается? Имели они в виду реформы децентрализации, медицинскую и пенсионную вместе. Пусть через пень-колоду, но работающие антикоррупционные органы, вкупе с судебной реформой и системой «Прозорро» они посылают туда же. А достижения масштаба эпохального, такие как декоммунизация, украинизация и автономная Церковь у них вообще смех вызывают. Декоммунизацию-то, говорят, не выпьешь, и Томосом не закусишь! А вот наш кандидат, такие вещи обещает! Минутный ролик, правда, с семью склейками, но то – такэ… Причины явления понятны – см. эпиграф. Закусивший удила владелец «первой кнопки страны» решил на практике доказать, что дело Геббельса живёт и побеждает. На полную мощь раскрутился маховик пропаганды. И оболваненный ею народ, зачастую даже не разделяющий в голове образы Зеленского и Голобородько стройными рядами марширует на избирательные участки, даже не подозревая, что голосует не за Зе, а за Бе (Игорь Валерьевич Коломойский – позывной «Беня»). Даже не подозревает наш народ, что вместо «нового лица в политике» мы опять имеем борьбу олигархических кланов: Коломойского и Порошенко, подслащённую отвлекающим внимание ярмарочным петушком на палочке. И если Порошенко в бэкграунде кроме присущего всем олигархам негатива имеет и вышеперечисленный позитив, и международный опыт и признание, то бэкграуд Коломойского вызывает глухое уныние. Показательна судьба его горно-металлургических активов: нещадная эксплуатация, а когда выжимать уже нечего – продажа, желательно с сохранением контроля. Вы считаете, что бизнес-модель изменится для актива «держава Украина»? Угадайте, кто станет его покупателем? И учтите, что всплеск патриотизма Коломойского в 2014-2015г был связан с защитой им своих активов на Юго-Востоке, после потери их части в Крыму и в ЛуганДонии. Совпали интересы временно… Самое печальное во всей этой истории, что у народа напрочь выключен инстинкт самосохранения. Разумно ли менять коней на переправе? В условиях необъявленной войны? Так почему же наш народ предсказуемого и опытного (пусть и не без недостатков) коняку в столь непростое время с лёгкостью готов заменить на весело ржущего циркового пони? Смены элит захотелось? Так её не произойдёт – см. абзацем выше. Да и время выбрано неподходящее, пусть и в мировом тренде выбора популистов. Но если в стабильно процветающей Америке Трампу позволяют чудить, ограничивая системой сдерживания и противовесов, то дать возможность почудить Зеленскому под дудку Коломойского окончится печально для страны. Вплоть до её (страны) исчезновения. Хотите, предскажу пять «достижений» Зе? Записывайте: ползучая русификация; провал международной политики санкций против РФ; сказочное обогащение Коломойского; создание предпосылок для реванша регионалов; закрепление в мировом сознании мнения об Украине, как «failed-state» - несостоявшаяся страна. Об «экономических достижениях» и говорить не хочется… Мы уже благодарили жителей Донбасса за президента… «Зе» страну объединил… Кого благодарить будем на Майдане в конце 2022г? Пора речёвки составлять/разучивать. Как быть? Подобное лечить подобным. Опять обратиться к д-ру Геббельсу: «Худший враг любой пропаганды – интеллект!». Выход один – включай интеллект и ДУМАЙ!
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