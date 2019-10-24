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24 октября • обновлено в 13:52
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"Возможности есть": в России рассказали, что будет с транзитом газа через Украину

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Трехсторонние консультации по транзиту газа через Украину, которые проводят Украина, ЕС и Россия, показали возможность продвижения вперед.

Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, передает ТАСС. "Могу сказать, что предварительная встреча, которая прошла в минувший понедельник в Брюсселе, показала, что возможности для продвижения вперед есть. Насколько они материализуются, в следующий понедельник увидим", – сказал Чижов.

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Ранее вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сообщил в Брюсселе, что следующий раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Украина - ЕС - Россия пройдет 28 октября.

"Возможности есть": в России рассказали, что будет с транзитом газа через Украину

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Тема
Поставки газа в Украину
Место
Россия
Тег
транзит газа
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