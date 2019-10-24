"Возможности есть": в России рассказали, что будет с транзитом газа через Украину

Трехсторонние консультации по транзиту газа через Украину, которые проводят Украина, ЕС и Россия, показали возможность продвижения вперед.
Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, передает ТАСС. "Могу сказать, что предварительная встреча, которая прошла в минувший понедельник в Брюсселе, показала, что возможности для продвижения вперед есть. Насколько они материализуются, в следующий понедельник увидим", – сказал Чижов.
Ранее вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сообщил в Брюсселе, что следующий раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Украина - ЕС - Россия пройдет 28 октября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа прошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, достроив газопровод "Северный поток-2", сможет "выкрутить руки" Украине.
В "Газпроме" потребовали от Украины и ЕС урегулировать все судебные споры до момента заключения нового контракта на поставку газа.
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