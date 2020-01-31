"Возможностей для манипуляций с НДС становится все меньше": Верланов о результатах возмещения НДС в 2019-м

Государственная налоговая служба повышает ритмичность и полноту возмещения налога на добавленную стоимость. Так, по результатам 2019-го налогоплательщикам возместили 151,9 млрд грн НДС. Это на 15,4%, или на 20,2 млрд грн больше, чем в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

В Государственной налоговой службе также подчеркнули, что если в 2018 году было возмещено лишь 89,9% от заявленных 146,4 млрд, то в 2019 году – до 99,4% от 152,8 млрд грн.

"Мы не стоим на месте, постоянно улучшаем качество администрирования и аналитической работы. Благодаря этому с каждым днем возможностей для манипуляций с НДС становится все меньше, а значит - предприятия реального сектора начинают получать возмещение ритмично и в полном объеме", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

"Для нас изрядно важно, что инвесторы испытывают положительные изменения", - подчеркнул глава налоговой.

Добавим, на днях в американской Cargill, одном из крупнейших инвесторов в аграрный сектор Украины, высоко оценили автоматизацию возмещения НДС предприятиям-инвесторам в Украине. Так, всего за 2019 компании возместили около 3 млрд грн НДС.

Ранее, в ассоциации "Укролияпром", членами которой являются крупнейшие масложировые предприятия Украины, также отметили скорость и ритмичность возмещения НДС экспортерам продукции с высокой добавленной стоимостью.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов посетил с рабочим визитом ГУ ГНС в Одесской области, чтобы лично разобраться в ситуации, сложившейся в местной налоговой

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