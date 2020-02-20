Долги по зарплате не отдадут: в "ДНР" устроили подлость работникам крупного завода

Боевики ДНР провели массовые сокращения на фармацевтическом заводе "Стирол" в оккупированной боевиками Горловке и заявили, что долги по зарплате никто отдавать не будет.

Сейчас на головном предприятии после "оптимизации и сокращения" осталось работать минимальное количество людей и подразделение охраны, сообщил волонтер "Информационного сопротивления" Константин Машовец в Facebook.

"Сотрудникам предприятия уже объявлено, что накопленную комбинатом задолженность по выплате заработной платы "правительство "ДНР" погашать не планирует". Руководство предприятия, назначенное оккупационной администрации также объявило о "невозможности возобновления функционирования предприятия из-за близости его расположения к району активных боевых действий" и что "в случае повреждения его технологического оборудование может произойти техногенная катастрофа значительных масштабов", – написал Машовец.

Завод "Стирол"

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