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20 февраля • обновлено в 12:52
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/ Рынки и компании

Долги по зарплате не отдадут: в "ДНР" устроили подлость работникам крупного завода

2.2т
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Боевики ДНР провели массовые сокращения на фармацевтическом заводе "Стирол" в оккупированной боевиками Горловке и заявили, что долги по зарплате никто отдавать не будет.

Сейчас на головном предприятии после "оптимизации и сокращения" осталось работать минимальное количество людей и подразделение охраны, сообщил волонтер "Информационного сопротивления" Константин Машовец в Facebook.

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"Сотрудникам предприятия уже объявлено, что накопленную комбинатом задолженность по выплате заработной платы "правительство "ДНР" погашать не планирует". Руководство предприятия, назначенное оккупационной администрации также объявило о "невозможности возобновления функционирования предприятия из-за близости его расположения к району активных боевых действий" и что "в случае повреждения его технологического оборудование может произойти техногенная катастрофа значительных масштабов", – написал Машовец.

Завод "Стирол"

Завод "Стирол"

Как сообщал OBOZREVATEL, террористическим "республикам Л/ДНР", которые поддерживает Россия, катастрофически не хватает денег. Их экономику не спасают даже вливания из Москвы.

Террористы "ДНР" занимаются военизированной пропагандой детей с целью их подготовки для вступления в свои ряды.

Украинские правоохранители разоблачили масштабную контрабандную схему поставки сигарет с оккупированных территорий Донбасса, в которой были задействованы бойцы ВСУ.

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Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Зарплаты в Украине долг по зарплате Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Стирол зарплата
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Золотая Сонька
Золотая Сонька
пацаны решили , что денег на существование роботягам не нужно! просто решили
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Шо опять??? Нужно на каленях начинать кричать путен ввяди! Или поводи... Я не знаю как там по вашим скрепным традициям)))
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