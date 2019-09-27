Возобновить авиарейсы в Россию? Криклий дал жесткий ответ

Министерство инфраструктуры Украины не собирается восстанавливать авиасообщение с Россией, чтобы не повторилась катастрофа, подобная MH17.

Об этом сказал руководитель министерства Владислав Криклий в интервью "Экономической правде". "Пока эта страна остается агрессором, мы в состоянии войны и не хочется повторений МН17. Это просто опасно для Украинской. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщение", – сказал Криклий.

По словам министра, есть и политическая причина. Если снова разрешить полеты между странами, то остальной мир получит сигнал, что все хорошо и никаких проблем с Россией у Украины нет.

"Тогда вопрос: зачем мы за какими-то дополнительными санкциями в отношении них обращаемся, зачем мы хотим продолжать коммуникацию в четырехстороннем формате, Минские договоренности? Поэтому пока, учитывая как они себя ведут, я думаю, что об прямое авиасообщение с ними нельзя говорить вообще", – сказал Криклий.

В то же время глава Министерства инфраструктуры против запрета железнодорожного сообщения со страной-агрессором. Такую идею высказывал его предшественник Владимир Омелян. Как и с самолетами, Криклий назвал две причины, почему это делать не стоит.

Економічна правда

Первая – экономическая. Украина зарабатывает на транзите, а также связана международными договорами.

"За 8 месяцев 2019 перевезено 7,7 млн тонн грузов, направлявшихся транзитом и проездная оплата составляла 3,5 млрд гривен. ... У нас есть и соглашения, которые не отменены. В ВТО 5-я статья говорит о том, что должен происходить транзит, и ни одна из сторон-подписантов не имеет ограничивать это транзитное право или блокировать его", – объяснил Криклий.

Вторая – человеческая. "Вы же знаете, что в пассажирских перевозках эти рейсы (в Россию, – Ред.) – одни из немногих, которые являются прибыльными. Более того, у нас немного сообщения. Мы просто создадим, наверное, дополнительные препятствия для граждан, которые все равно вынуждены ездить туда по разным причинам. Так они будут ездить через Беларусь", – сказал министр инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 сентября 2015 года Кабмин Украины принял решение о запрете полетов российских авиакомпаний в Украину.

3 апреля 2019 года Кабинет министров Украины ввел запрет на нерегулярные рейсы между Украиной и Россией. Таким образом между странами полностью было прекращено авиасообщение.

На сайте президента Украины 25 июля появилась петиция с просьбой восстановить авиасообщение с Россией.

29 июля Россия призвала Украину провести переговоры о возобновлении авиасообщения между странами.

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