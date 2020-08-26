Краденные предприятия в Крыму должны обеспечить водой оккупанты, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" в оккупированном Россией Крыму из-за якобы недостатка воды не существует.

На своей странице в Facebook он подчеркнул, что проблема водоснабжения военных объектов должна решать "власть" аннексированного полуострова, подконтрольная России, а для населения воды хватит.

"Никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" на полуострове из-за якобы недостатка воды не существует. Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения. А проблему водообеспечения украденных промышленных сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских военных объектов пусть решает русская оккупационная власть", – отметил Данилов.

Он поделился ссылкой на статью "Вода в оккупированном Крыму: никакой катастрофы. Просто возвращение на 50 лет в прошлое" руководителя мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко в BSNews.

В исследовании отмечается, что перекрытие водоснабжения оккупированного полуострова с апреля 2014 года, так называемая "водная блокада", – это вид экономических санкций в ответ на оккупацию и незаконную аннексию, которая не признана всем миром и один из основных элементов экономической войны Украины против РФ.

Авторы напомнили, что, к тому же, на Крымском полуострове есть 23 крупных водохранилища общим объемом 399 400 000. куб. м. – они заполняются во время осенне-зимнего периода и во время весенних паводков, а иногда – летом при ливнях.

Однако, водохранилища естественного наполнения якобы не восстанавливают запас с конца марта 2020 в связи с длительной засухой. По заключению крымских "должностных лиц", решение проблемы водоснабжения Крыма местными силами не представляется возможным.

Имеется в виду, что для многочисленных проектов по опреснению, использование глубинных водоносных слоев и т.д. нет финансирования, экспертных заключений и выполненных проектных работ, говорится в исследовании.

"Летом 2020 прогнозируется ситуация, которую автор видел собственными глазами в Крыму до 1971 года – вода в кранах, кроме Ялты, Алушты, будет несколько часов в день, а летом – может и не каждый день. Никакой катастрофы – просто возвращение на 50 лет назад. Придется возить воду железнодорожными цистернами по новому мосту через Керченский пролив и развозить по микрорайонам города автомобильными цистернами. По графику. Что тут можно сказать? – "Видели глаза, что оккупировали", – пишет автор.

Алексей Данилов / Facebook

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