Несуществующий "фонд при президенте"? Отчет Тимошенко вызвал еще больше вопросов о "гуманитарке"

Редакции OBOZREVATEL после публикаций о деятельности "фонда при Офисе президенте", на который с крупных бизнесменов собрали более 300 млн грн, удалось добиться хоть какого-то отчета.

И хотя публично в ОП так и не прокомментировали схему ввоза коммерческого груза из Китая под видом гуманитарного, к которой, по нашей информации, имеют отношение предприниматель Борис Баум и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, мы рады, что смогли добиться обнародования не полного, но все-таки отчета.

В последние недели мы обращались к заместителю главы Офиса президента и в публикациях, и письменно в информационных запросах, но каждый раз наши обращения игнорировали, а работа многомиллионного фонда оставалась скрытой от общественности.

Отчет мы публикуем в полном объеме, однако обращаем внимание, что и после его изучения остается еще множество вопросов. Вот некоторые из них:

Вы утверждаете, что закупили средства защиты для врачей. Мы требуем рассказать, кто и в каком объеме получил приобретенные медицинские товары. Предоставьте документальное подтверждение и перечень медицинских учреждений. Только так можно подтвердить, что ввезенный груз попал к работникам бюджетных медицинских учреждений, а не разошелся по рынку с огромной наценкой. По нашим же данным, часть гуманитарки раздавалась без оформления каких-либо документов.

Мы требуем также опубликовать сертификаты соответствия на все приобретенные товары. Только так можно убедиться, что товар нормального качества, и это даст возможность объективно проверить его стоимость.

Предоставьте список компаний (как украинских, так и зарубежных), у которых закупалась продукция. А также опубликуйте ценовые предложения каждой из компаний, сколько средств они получили из фонда и за какую продукцию.

Главный же вопрос – на каких счетах находятся собранные деньги, кто реально управляет фондом?

Что означает формулировка "негосударственный фонд при Офисе президента"? По нашей информацией, фондом управляет Борис Баум, который не имеет никакого отношения к официальным властям, не был назначен или выбран на какую-либо должность, и Кирилл Тимошенко, который также не может возглавлять частный фонд и распоряжаться его средствами. Какое юридическое отношение имеет фонд к президенту или его Офису? Или это просто попытка "крышевать" деятельность фонда с помощью авторитета главы государства? Есть ли наблюдательный совет? Кто вообще контролирует осваивание сотен миллионов гривен?

В ближайшее время OBOZREVATEL внимательно изучит указанные в отчете цены, список приобретенных товаров и выяснит, кому на самом деле досталась продукция. Ниже – комментарий Кирилла Тимошенко и полная презентация отчета фонда.

"Фондом были закуплены средства защиты для врачей и другое медицинское оборудование. Все это передано в больницы в каждом уголке страны. Подчеркиваю: фонд оперировал внебюджетными средствами, которые были предоставлены бизнесом. Фактически за счет этого и удалось быстро закупить средства защиты и доставить их в больницы. Кроме этого, Офис президента помогал ответственному бизнесу доставить грузы, которые они закупили сами и передавали в больницы: ПЦР-тестирование, респираторы, костюмы защиты и т.д." – написал Кирилл Тимошенко.

Подробнее о том, кто такой Борис Баум, можно прочитать здесь. Ранее OBOZREVATEL сообщал:

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