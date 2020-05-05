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5 мая • обновлено в 17:55
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Несуществующий "фонд при президенте"? Отчет Тимошенко вызвал еще больше вопросов о "гуманитарке"

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Редакции OBOZREVATEL после публикаций о деятельности "фонда при Офисе президенте", на который с крупных бизнесменов собрали более 300 млн грн, удалось добиться хоть какого-то отчета.

И хотя публично в ОП так и не прокомментировали схему ввоза коммерческого груза из Китая под видом гуманитарного, к которой, по нашей информации, имеют отношение предприниматель Борис Баум и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, мы рады, что смогли добиться обнародования не полного, но все-таки отчета.

В последние недели мы обращались к заместителю главы Офиса президента и в публикациях, и письменно в информационных запросах, но каждый раз наши обращения игнорировали, а работа многомиллионного фонда оставалась скрытой от общественности.

Отчет мы публикуем в полном объеме, однако обращаем внимание, что и после его изучения остается еще множество вопросов. Вот некоторые из них:

  • Вы утверждаете, что закупили средства защиты для врачей. Мы требуем рассказать, кто и в каком объеме получил приобретенные медицинские товары. Предоставьте документальное подтверждение и перечень медицинских учреждений. Только так можно подтвердить, что ввезенный груз попал к работникам бюджетных медицинских учреждений, а не разошелся по рынку с огромной наценкой. По нашим же данным, часть гуманитарки раздавалась без оформления каких-либо документов.

  • Мы требуем также опубликовать сертификаты соответствия на все приобретенные товары. Только так можно убедиться, что товар нормального качества, и это даст возможность объективно проверить его стоимость.

  • Предоставьте список компаний (как украинских, так и зарубежных), у которых закупалась продукция. А также опубликуйте ценовые предложения каждой из компаний, сколько средств они получили из фонда и за какую продукцию.

  • Главный же вопрос – на каких счетах находятся собранные деньги, кто реально управляет фондом?

  • Что означает формулировка "негосударственный фонд при Офисе президента"? По нашей информацией, фондом управляет Борис Баум, который не имеет никакого отношения к официальным властям, не был назначен или выбран на какую-либо должность, и Кирилл Тимошенко, который также не может возглавлять частный фонд и распоряжаться его средствами. Какое юридическое отношение имеет фонд к президенту или его Офису? Или это просто попытка "крышевать" деятельность фонда с помощью авторитета главы государства? Есть ли наблюдательный совет? Кто вообще контролирует осваивание сотен миллионов гривен?

Несуществующий "фонд при президенте"? Отчет Тимошенко вызвал еще больше вопросов о "гуманитарке"

В ближайшее время OBOZREVATEL внимательно изучит указанные в отчете цены, список приобретенных товаров и выяснит, кому на самом деле досталась продукция. Ниже – комментарий Кирилла Тимошенко и полная презентация отчета фонда.

"Фондом были закуплены средства защиты для врачей и другое медицинское оборудование. Все это передано в больницы в каждом уголке страны. Подчеркиваю: фонд оперировал внебюджетными средствами, которые были предоставлены бизнесом. Фактически за счет этого и удалось быстро закупить средства защиты и доставить их в больницы. Кроме этого, Офис президента помогал ответственному бизнесу доставить грузы, которые они закупили сами и передавали в больницы: ПЦР-тестирование, респираторы, костюмы защиты и т.д." – написал Кирилл Тимошенко.

Несуществующий "фонд при президенте"? Отчет Тимошенко вызвал еще больше вопросов о "гуманитарке"
Несуществующий "фонд при президенте"? Отчет Тимошенко вызвал еще больше вопросов о "гуманитарке"
Несуществующий "фонд при президенте"? Отчет Тимошенко вызвал еще больше вопросов о "гуманитарке"
Несуществующий "фонд при президенте"? Отчет Тимошенко вызвал еще больше вопросов о "гуманитарке"
Несуществующий "фонд при президенте"? Отчет Тимошенко вызвал еще больше вопросов о "гуманитарке"
Несуществующий "фонд при президенте"? Отчет Тимошенко вызвал еще больше вопросов о "гуманитарке"

Подробнее о том, кто такой Борис Баум, можно прочитать здесь. Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • журналисты узнали, что окружение президента Владимира Зеленского в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.

  • Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине. Именно он стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем председателя Офиса президента Украины. Позже журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство благодаря Тимошенко.

  • В сети опубликованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказалась коммерческого назначения. Но такая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.

  • Публикации о спекулятивных сделках Офиса президента, по нашему мнению, стали причиной крупнейшей в истории OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцию.

  • В разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов.

  • Что касается Кирилла Тимошенко, то о его причастности заявил и альтернативный Telegram-канал "Тёмный рыцарь". На кибератаки замглавы ОП якобы потратил личные деньги.

  • 2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Карантин в Украине
Персона
Кирилл Тимошенко
Место
Украина
Теги
карантин Офис президента
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Комментарии
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гaдкий peжим мapoдёров.
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гадкий режим мародёров.
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Куреза Александр
Куреза Александр
Контра "С Л У Г КАКЛА МАЙСКАГА!!!
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