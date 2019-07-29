Война не помеха: стало известно, сколько Пинчук заработал на экспорте в РФ

Компания Interpipe, принадлежащая олигарху Виктору Пинчуку, только за 5 месяцев 2019 года на экспорте в Россию труб и железнодорожных колес заработала более 1 млрд грн.

Об этом сказано материале программы "Схемы". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным ее источников на таможне, с января по май 2019 года предприятие экспортировало в страну-агрессор продукции на общую сумму около 1 миллиарда 360 тысяч гривен.

"Если говорить об основных бизнесах Пинчука, то сейчас они себя чувствуют гораздо лучше, чем несколько лет назад, в разгар украинского кризиса. У него более или менее восстанавливается производство основной продукции — труб и колес. В том числе, налаживаются поставки труб и колес в Россию", — говорит в программе аналитик Concorde Capital Александр Паращий.

По его оценке, Россия покупает у олигарха около 50% колесной продукции. А санкции, под которые он попал в этой стране в 2018 году, почти не задели.

"Насколько мы видим, та же продажа железнодорожных колес продолжается. И довольно неплохо себя чувствуют колеса Пинчука на рынках СНГ и России, потому что там есть определенный дефицит. Трубная продукция также поставляется, насколько мы можем видеть. Поэтому можно сказать, что те санкции, которые были введены, не сильно задели именно бизнес Пинчука", — отмечает Паращий.

Пинчук успешно зарабатывает в России

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский олигарх Виктор Пинчук пользовался услугами американского лоббиста Дага Шоэна в качестве репетитора английского языка. За его помощь он заплатил сотни тысяч долларов.

Ранее стало известно о тайном визите Пинчука в Администрацию президента Украины Владимира Зеленского. Вскоре пресс-секретарь главы государства раскрыла подробности.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал