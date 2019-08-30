Военная помощь Украине: в США разъяснили, что с деньгами

В США, несмотря на пересмотр бюджета, пока не решили, будут ли сокращать военную помощь Украине.

Об этом заявил поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор, передает УНИАН.

"Все, что я могу сказать, что ни одно решение не принималось", – заявил Тейлор.

Дипломат отметил, что сейчас его государство пересматривает расходы бюджета, и в частности, в отношении зарубежной помощи. В этот период финансирование утвержденных программ приостанавливается.

В то же время, он не сообщил, в чем заключается причина пересмотра бюджета. "Я не знаю, я хотел бы знать", – сказал Тейлор.

В США пока не решили вопрос о помощи

Как сообщал OBOZREVATEL, Пентагон продолжит предоставлять военную помощь Украине. Так, в 2019 году США выделят на эти цели 250 млн долларов. Как сообщает Politico, Конгресс одобрил выделение 250 млн долларов в 2019 году на поддержку в сфере безопасности Украины.

29 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

28 июля стало известно, что сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает $300 млн (7,8 млрд грн) военной помощи Украине. Из этой суммы $100 млн доступны для летального вооружения. Проект направлен на предоставление Украине ракет для систем береговой охраны и противокорабельных ракет. В Палате представителей Конгресса рассматривалась своя версия проекта оборонного бюджета, которая предусматривает выделение Украине $250 млн военной помощи.

До этого экономический советник посольства США в Киеве Джон Шютте сообщил, что в 2019 году Украина получит от Штатов 695 миллионов долларов технической помощи на программы по безопасности и обороне, борьбу с коррупцией, реформу энергосектора, охрану труда и гуманитарную помощь.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер ранее объявил, что Украина может получить летальное оружие для самозащиты как в пределах принятого Конгрессом финансирования, так и в рамках прямых закупок.

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