Воды в Крыму почти не осталось: полуостров оказался на грани новой экологической катастрофы

Из-за засушливого апреля запасы воды в водохранилищах аннексированного Россией Крыма сократились до 95 млн кубометров. Это на 110 млн меньш), чем было в 2019 году.

Об этом сообщили на сайте гидрометцентра Крыма. По их данным, средний приток воды в водохранилища полуострова от рек Демерджи и Малый Салгир был в пределах 38-53% нормы, а на остальных реках преимущественно в пределах 3-21% нормы. Это очень мало.

Вода в Крыму

В горах, как и в марте, наблюдался существенный недобор осадков: на водоразделе Ай-Петри – 29% нормы, на Ангарском перевале – 36% нормы. Отсутствие осадков привело к низкому уровню воды во всех реках и других водоемах, а в районе Алушты, Судака и Феодосии они и вовсе пересыхали.

"Приток воды в водохранилища естественного стока в апреле был незначительным. Общий запас воды в природных водохранилищах к началу мая составил 94,78 миллиона кубометров, что на 11,48 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад, и на 110,1 миллиона кубометров меньше, чем к началу мая 2019 года", – сообщили в гидрометцентре.

Как сообщал OBOZREVATEL, "власти" аннексированного Россией Крыма надеются, что запасов воды на полуострове хватит до середины лета. Они рассчитывают на дожди, которые должны пополнить водохранилища.