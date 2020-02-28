Вода для Крыма: бывший нардеп предупредил об опасной схеме

Бывший нардеп от "Блока Петра Порошенко" Сергей Хлань заявил, что власть Украины может скрыто готовиться к началу подачи воды в аннексированный Россией Крым.

По его данным, Каховский магистральный и Северо-Крымский каналы планируют передать в управление акционерной компании "Воды Таврии", чтобы скрыто приватизировать. А та уже как частная структура через фирмы-прокладки теоретически сможет договариваться о продаже воды оккупантам. Об этом говорится в публикации "Центра журналистских расследований".

По данным Хланя, сейчас идут переговоры о передаче государственных каналов через концессию частной структуре. Если это произойдет, то позже якобы именно она может выступить вероятным продавцом (через посредников) воды в Крым. Юридически Каховский и Северо-Крымский канал останутся государственным имуществом, но управлять ими будет новосозданное ЧАО "Воды Таврии". Хлань называет это "скрытой приватизацией государственных активов".

"Есть предварительная договоренность, что будущий бенефициар вложит $50 млн в модернизацию мелиоративной системы, хотя на сегодня она и так работает. Насколько я знаю, ему предлагали вложить эти средства в восстановление недостроенной Нижне-Сирогозской системы, но он отказался. Ему лучше брать то, что уже работает и стать монополистом на рынке услуги подачи воды для орошения. Но это не только вода для орошения, это еще и питьевая вода для некоторых регионов Херсонщины и Запорожской области", – сказал Хлань.

Вода для Крыма

Бывший нардеп подозревает, что следствием такой схемы может стать начало подачи воды в Крым.

"Государственная компания Украины или Государственное водное агентство не могло напрямую сотрудничать с агрессором и с оккупированной частью нашей страны, а в этом случае эта ПАО фактически сможет заключить договоры, например, с Венесуэлой, которая признает Крым как часть РФ, а уже венесуэльская компания будет заключать прямые договора с крымской государственной компанией", – объяснил возможную схему Хлань.

"Сергей Хлань утверждает, что документы об указанной сделке с каналами уже на подписи у премьера Алексея Гончарука. При этом признается, что никакого документального подтверждения его словах нет – это только инсайдерская информация. Не называет и имени лоббистов, которые имеют бизнес-интересы", – отмечает ЦЖР.

Что говорят официально

Издание отмечает важный момент: ни Северо-Крымский, ни Каховский каналы ни разу не упоминаются в проекте закона, который определяет перечень объектов, которые нельзя приватизировать. Этот документ в феврале был зарегистрирован в Верховной Раде.

В Государственном агентстве водных ресурсов отказались комментировать информацию о планах передачи Северо-Крымского канала и Каховского магистрального канала в управление акционерной компании. Там вопрос переадресовали начальнику управления Северо-Крымского канала Сергею Шевченко. Однако никакой информации он предоставить не смог.

"На сегодняшний день в управлении Северо-Крымского канала нет никакой официальной информации по вопросу объединения с Каховским магистральным каналом. Поэтому не могу дать никакого комментария", – сказал Шевченко.

По его словам, технической возможности подать воду в Крым пока нет, ведь дамба, недостроенная до сих пор, не взята на баланс управления канала.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что осень 2019 года в Крыму была крайне засушливой. На протяжении четырех месяцев полуостров оставался без дождей. Высохло много рек, водохранилища мелеют.

Во время визита в аннексированный Крым президент России Владимир Путин признал проблему водоснабжения полуострова. "Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался", – сказал он.

Юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин предположил, что Россия попытается решить проблему с водоснабжением аннексированного Крыма путем торга с украинским руководством.

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